Nico Occhiato publicó una foto íntima de Flor Jazmín Peña y las redes estallaron

En su publicación, también se puede ver fotos con su perro, con sus amigos en la playa, y conduciendo el programa. Solo se escribió el primer capítulo del 2024.

Nico Occhiato on Instagram: "El primer mes del 2024 no podría haber sido mejor, gracias Pinamar por otra temporada increíble de puro disfrute y crecimiento a nivel personal y profesional. Aguante @luzutv y toda la gente que lo integra "

La foto que llamó la atención de todos es la que muestra a Flor acostada desnuda en la cama con una notebook y cubriéndose con una sábana.

"La foto de flora en la cama me dejó muda", "Nico está hasta las manos", "Na la foto de la reina en la cama me descoloco los amo", No se ustedes pero yo me quede en la 7", "Esa fotaza de Flor es todo lo que está bien", "La foto siete me mató", fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.