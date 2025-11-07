Nico Vázquez blanqueó su romance con Dai Fernández con una foto en Nueva York
El actor y la modelo posaron por primera vez juntos frente al icónico Radio City Music Hall y confirmaron su relación tras meses de rumores y desmentidas.
Después de meses de rumores, silencios y desmentidas, Nico Vázquez decidió ponerle punto final a las especulaciones sobre su vida sentimental. El actor, que encarna al protagonista de Rocky, el musical, eligió un marco imponente de la Gran Manzana para mostrar al mundo su historia con Dai Fernández: el icónico Radio City Music Hall.
Allí posaron juntos por primera vez y la imagen, subida por él mismo a sus historias de Instagram, se transformó en una suerte de confirmación pública del vínculo que venía dando que hablar. La postal, con ambos sonriendo y relajados frente a uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, captó la atención inmediata de sus seguidores.
El Radio City Music Hall no fue una locación elegida al azar: además de su peso histórico y cultural, representa un símbolo de éxito y escenario soñado, ideal para esta presentación oficial como pareja después de tanto hermetismo.
El viaje a Estados Unidos tuvo, además, una doble motivación. Por un lado, Vázquez viajó para continuar con las grabaciones y compromisos promocionales de Rocky, el musical, la ambiciosa obra inspirada en el clásico de Sylvester Stallone. También aprovechó su estadía para participar en la Rocky Run en Filadelfia, evento que homenajea al famoso boxeador ficticio.
Pero el viaje sirvió, sobre todo, para disfrutar de unos días junto a Fernández y consolidar una relación que, hasta ahora, mantenían lejos del foco mediático. La foto publicada marcó un antes y un después. Durante meses, los protagonistas esquivaron confirmar su romance pese a las evidencias que despertaban las miradas cómplices y los comentarios en redes.
Esta vez, la imagen habló por sí sola y desató una ola de reacciones entre los fanáticos, que celebraron la noticia con mensajes de afecto y sorpresa. Ambos lucen un look urbano perfectamente combinado en tonos negros y plateados. Vázquez apostó por una campera de cuero, remera blanca y gorra, mientras que Fernández eligió un conjunto con pantalón y campera puffer negra, acompañados por un top blanco.
Con ese estilo casual y moderno, sellaron una presentación que mezcla naturalidad, complicidad y un toque cinematográfico digno del escenario que eligieron.
