Nico Vázquez blanqueó su romance con Dai Fernández con una foto en Nueva York

Esta vez, la imagen habló por sí sola y desató una ola de reacciones entre los fanáticos, que celebraron la noticia con mensajes de afecto y sorpresa. Ambos lucen un look urbano perfectamente combinado en tonos negros y plateados. Vázquez apostó por una campera de cuero, remera blanca y gorra, mientras que Fernández eligió un conjunto con pantalón y campera puffer negra, acompañados por un top blanco.

Con ese estilo casual y moderno, sellaron una presentación que mezcla naturalidad, complicidad y un toque cinematográfico digno del escenario que eligieron.