¿Nuevo amor? La foto de Gime Accardi junto a un hombre que desató rumores de romance

El curioso mensaje de Gime Accardi tras la cita romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández

Gime Accardi volvió a dar de qué hablar tras hacer un posteo en sus redes sociales y llamar la atención de todos sus seguidores, ya que muchos pensaron que fue una indirecta para Nico Vázquez, quien blanqueó su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco.

Gimena Accardi infidelidad nico vazquez

A través de sus historias de Instagram, la actriz subió una foto de un gato rosa con rayas rojas y la frase: “Relajate, nada está bajo control”.

Si bien parece algo normal, los usuarios comenzaron a especular que el destinatario era su ex pareja, ya que se dio justo después de que se dieran a conocer las imágenes de la cita romántica que tuvo Vázquez con Fernández en un restaurante porteño.