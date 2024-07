Nicolás Cabré habló de un reclamo que le hizo su hija Rufina y que lo cambió por completo

A pesar de que hace tiempo se esperaba que Cabré se una a las redes sociales, fue recién en el 2022 cuando decidió abrir su cuenta de Instagram. Esta decisión, según explicó el artista de 44 años, no fue de la nada ni de un momento al otro. De hecho, él todavía estaba negado hasta que finalmente pudo tener una charla con su hija Rufina de 11 años.

Nico Cabré habló sobre su vinculo con las redes sociales y contó su cambio de parecer gracias a la influencia de su hija: "Entendí lo que significaba para ella". pic.twitter.com/oHK1Df7NrI — OLGA (@olgaenvivo) July 5, 2024

“Lo que pienso, lo que creo, lo sigo pensando y lo sigo creyendo, es que son medio border a veces algunas cosas. Vos le estás abriendo la puerta a no sabés quién, pero es así, me tengo que adaptar”, comenzó diciendo Cabré. Luego de esto, agregó: “Hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo con las redes, pero también entendí que para Rufi significaba otra cosa y entendí que yo tenía que adaptarme a determinado tipo de cosas y ella estaba esperando que subamos una foto”.

En este sentido, el actor cerró: “Una vez me preguntó: ‘¿Algún día vamos a subir algo juntos?’. Y subí una foto, que fue más fuerte que yo, y ella estaba de espaldas, yo alzándola. Pero después entendí lo que significaba para ella”.