Nicolás Grosman rompió el silencio tras separarse de Florencia Regidor

flor regidor

"Ustedes ya saben lo que se estuvo hablando, todo lo que pasó, todo lo que yo termino también compartiendo. Una foto que termina confirmando que a través de mucho desgaste, yo nunca compartía muchas cosas por respeto a lo que son los vínculos privados, en un determinado momento yo ya estaba solo", continuó.

nicolas grosman

Luego, señaló: "Yo no lo quería hacer público. Yo termino compartiendo las cosas porque otra persona termina subiendo de manera equivocada, o sea compartiendo algo que no era".

"Por eso, yo me sentí injustamente criticado. Se compartieron cosas que no eran como las dijeron, como fueron. Se hizo lo que pudo. No explayo más por respeto a más gente que está también involucrada", finalizó.

Es importante señalar Regidor había hecho un descargo en las redes donde acusaba a Nicolás de infidelidad. A todo esto, se había sumado el tuit de Federico 'Manzana' Farías donde revelaba que Grosman y Maidana se habían besado en un viaje a Uruguay.

FLOR REGIDOR CONTÓ CON QUÉ EX GH DURMIÓ TRAS ROMPER CON NICO GROSMAN

flor regidor.jpg

La exhermanita dijo presente en Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por América y lanzó: “Vivo con Virginia (Demo), anoche dormimos juntas. Es rara nuestra relación porque a veces la siento mi mamá y otras como una amiga”.

La relación entre ambas es tan buena que decidieron convivir: “Cuando salimos de la casa a ella le dieron un departamento de canje y después nos alquilamos un tres ambientes, cada una en su cuarto y funciona re bien”. Para finalizar, lanzó con mucho humor cómo es esa convivencia: “Siempre tuvimos buena onda, las dos somos parecidas en la convivencia, es decir un desastre”.