"Nada de afuera puede meterse": el descargo Nicolás Occhiato en medio de rumores de juicio
Nico Occhiato compartió una reflexión en redes en medio de los rumores sobre una millonaria demanda de Flor Peña contra Luzu y generó repercusiones.
El cierre de la transmisión de Nadie Dice Nada desde Estados Unidos, Nicolás Occhiato dejó un mensaje que rápidamente generó repercusiones. En medio de la demanda que planea Flor Peña contra Luzu TV, el conductor eligió despedirse con una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica.
Antes de finalizar el programa, Occhiato destacó el presente del canal y respondió a los rumores sobre una supuesta pérdida de auspiciantes. "No paramos de crecer, nos va cada vez mejor y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos y eso no va a dejar de existir. Vamos a seguir yendo en búsqueda de eso", expresó.
Luego dedicó unas palabras a la audiencia, a la que definió como el principal sostén del proyecto. "Gracias a la mejor comunidad del mundo, que es por la que estamos acá, por la que hacemos todo lo que hacemos. Es la nafta de seguir levantándonos todas las mañanas, a veces con menos ánimos que otras, por un montón de cosas que suceden, pero siempre con las ganas de hacer un buen programa para ustedes", afirmó.
En la misma línea, aseguró que el respaldo del público resulta fundamental para atravesar los momentos difíciles. "Les juro que todo el cariño que mandan se recontra recibe, no es una forma de decirlo. Realmente nos pasan un montón de cosas personales y cosas que nos afectan, pero cuando los leemos, los escuchamos o nos los cruzamos, no se imaginan lo queridos que nos hacen sentir", sostuvo.
El conductor cerró el envío con una frase que fue leída como un mensaje hacia quienes cuestionan al canal. "Mientras nosotros estemos unidos, y ustedes nos sigan bancando, nada de afuera puede meterse. Podemos lograr todo lo que queremos y seguir cumpliendo nuestros sueños. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el lunes desde Buenos Aires".
Florencia Peña llevará a Nicolás Occhiato a juicio por una cifra millonaria
En los últimos días, Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, confirmó que la actriz avanzará con una demanda contra la productora tras su desvinculación, luego del escándalo generado por la difusión de una fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi.
Después de aquel episodio, Luzu TV comunicó oficialmente la salida de integrantes de la producción responsables de lo ocurrido durante la transmisión en vivo. Entre ellos estuvo Flor Peña, cuya desvinculación inicialmente había sido presentada como una decisión personal al señalar que "había dado un paso al costado".
Más tarde, Barby Franco brindó nuevos detalles en Pasó en América y reveló el monto que reclamará la actriz por su salida de El Show del Verano, ciclo que conducía junto a Marley. "Flor Peña demandará a la productora Luzu TV por 750 millones de pesos por daños y perjuicios", aseguró.
Mientras tanto, Nico Occhiato tiene previsto regresar este fin de semana desde Miami, donde encabezó la cobertura del Mundial 2026. También volverá Marley, tras participar de las emisiones especiales de Por el Mundo Mundial, en medio de la expectativa por cómo continuará su participación dentro del canal de streaming.
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