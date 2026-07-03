"Nada de afuera puede meterse": el descargo Nicolás Occhiato en medio de rumores de juicio

Florencia Peña llevará a Nicolás Occhiato a juicio por una cifra millonaria

En los últimos días, Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, confirmó que la actriz avanzará con una demanda contra la productora tras su desvinculación, luego del escándalo generado por la difusión de una fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi.

Florencia Peña y Nico Occhiato

Después de aquel episodio, Luzu TV comunicó oficialmente la salida de integrantes de la producción responsables de lo ocurrido durante la transmisión en vivo. Entre ellos estuvo Flor Peña, cuya desvinculación inicialmente había sido presentada como una decisión personal al señalar que "había dado un paso al costado".

Más tarde, Barby Franco brindó nuevos detalles en Pasó en América y reveló el monto que reclamará la actriz por su salida de El Show del Verano, ciclo que conducía junto a Marley. "Flor Peña demandará a la productora Luzu TV por 750 millones de pesos por daños y perjuicios", aseguró.

Mientras tanto, Nico Occhiato tiene previsto regresar este fin de semana desde Miami, donde encabezó la cobertura del Mundial 2026. También volverá Marley, tras participar de las emisiones especiales de Por el Mundo Mundial, en medio de la expectativa por cómo continuará su participación dentro del canal de streaming.