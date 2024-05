"No puedo estar más feliz", la profunda reflexión de Nicolás Occhiato que despertó rumores en redes

"Nadie Dice Nada" se encuentra de gira, donde no solo hacen el programa desde España sino que también realizan shows en varias ciudades.

"Lo veo y no caigo que soy yo el que está ahí adelante de un teatro lleno en Barcelona, en otro continente y muy lejos de donde vengo. Ya hicimos Madrid, mañana hacemos show en Mallorca y el domingo cerramos en Valencia", comenzó diciendo Nicolás.

Embed - Nico Occhiato on Instagram: "Lo veo y no caigo que soy yo el que está ahí adelante de un teatro lleno en Barcelona, en otro continente y muy lejos de donde vengo. Ya hicimos Madrid, mañana hacemos show en Mallorca y el domingo cerramos en Valencia. Está siendo una gira muy mágica para mí y para todo el equipo, no puedo estar más feliz, aguante @luzutv y @nadiedicenada "