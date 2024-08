Nicole Neumann apuntó contra quienes critican su maternidad: "Cyberarpías"

“Obviamente, la gente lógica y la gente que no está en las redes para estar juzgando y criticando a otras mujeres entienden que cuando yo hago un vídeo, lo hago en literal en 15 a 20 minutos porque me apuro porque quiero estar con mi bebé, que es lo que hago desde que nació”, expresó la modelo.

El descargo de Nicole Neumann contra quienes critican su maternidad

nicole neumann cyberarpias

Luego aclaró: “Estoy encerrada con él porque no quiero que tome frío, no quiero llevarlo a ningún lado hasta que no tenga las vacunas, etcétera".

"La verdad me siento medio naba acá teniendo que aclararlo, pero es obvio que está con el papá”, aclaró y agregó:“Los bebés tienen papá también y les encanta y está bueno darles el lugar de paternar. No es que porque le estaba cambiando el pañal e hizo ‘bua’ tres minutos, la mamá tiene que salir corriendo. Para nada. Es su forma de comunicarse de los bebitos".

nicole neumann bebe

Por último aseguró: "No estaba pasando hambre, frío, nada, así que quédense tranquilas, las cyberarpias. Les mando un beso enorme”.