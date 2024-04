Las fuertes declaraciones de la mamá de Nicole Neumann contra su hija

Y ante la consulta del periodista Matías Vázquez sobre las palabras de Nicole respecto a que su madre "le robaba el sueldo", ella opinó: "¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene. Si es una desagradecida qué se yo. Es lo que hay".

mama nicol

"Ya no me duele como mamá. Son tantos años que no puede creer que este tema siga saliendo. Es un poco difícil de entender. No se hace falta que ella se dedique a difamarme", dijo sin dudar.

Respecto a cómo era el vínculo laboral entre madre e hija, detalló: "Ella empezó a los 12. Yo dejé mi carrera como psicóloga porque tenía que acompañarla. A partir de sus 15 años yo fui su representante y obviamente cobraba una comisión. Le cobraba menos que cualquier otro representante, eh".

"Nicole a los 18 años tenía casa y auto, imaginate. Aparte a esa edad fue cuando ella empezó a facturar y ya no estaba conmigo. En ese momento fue cuando empezó a ganar plata grande", explicó. Además, comentó: "Ella quiso tener un caballo y lo mantenía ella. No era mi obligación. Yo tenía que pagarle la educación y la comida, pero no un caballo..."