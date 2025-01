Nirvana volvió de sorpresa a los escenarios en un concierto benéfico

Los tres fueron miembros de la icónica banda Nirvana, desde los inicios hasta 1994, año en el que murió el vocalista, Kurt Cobain y se disolvió el grupo.

Los músicos sorprendieron a los asistentes interpretando algunas canciones emblemáticas de la banda con mujeres del mundo musical: "Breed" contó co la participación St. Vincent, "School" con Kim Gordon, "Territorial Pissings" con Joan Jett o "All Apologies" con Violet Grohl, hija de Dave Grohl.

Desde la muerte de Cobain, los músicos de Nirvana fueron no volvieron muchas veces a reunirse. Se los pudo escuchar recién en 2012, cuando colaboraron con Paul McCartney en Cut Me Some Slack. En 2014, fueron ingresados al Salón de la Fama del Rock and Roll y realizaron una actuación en la que participaron también St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett y Lorde. Esa misma noche, hicieron un concierto más íntimo en el club St. Vitus de Brooklyn. Más tarde, en 2018, tocaron en el festival Cal Jam en San Bernardino, California. Desde entonces no se los volvió a ver juntos publicamente hasta ayer.

Desde los ensayos previos a su actuación en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014, decidieron que las voces de las canciones de Nirvana serían interpretadas exclusivamente por mujeres, tal como ocurrió ayer en Los Angeles.

El Fire Aid fue un concierto benéfico de recaudación de fondos basada en música que tuvo lugar en Inglewood, California, Estados Unidos, el 30 de enero de 2025. Se realizó en dos lugares: el Intuit Dome y el Kia Forum. Contó con las actuaciones de Green Day, Red Hot Chili Peppers, The Black Crowes, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, John Fogerty, Lady Gaga, Katy Perry, Jelly Roll, Rod Stewart, Sting, Stevie Wonder, y Stevie Nicks, entre otros.