Habló la supuesta nueva novia de Nito Artaza

Después de esto, profundizó en su relató: “No sé si es una situación difícil que me pongan en este lugar, yo creo que hay cosas más difíciles en la vida. Esto genera una molestia, no está bueno que te pongan en un lugar que no corresponde y que no hiciste nada de lo que dicen. No puedo controlar lo que la gente dice y yo estoy muy tranquila con lo que digo y lo que hago”.

Qué dijo Belén Di Giorgio sobre los rumores de romance con Nito Artaza

“Hablé con Nito sobre este tema y él todo el tiempo se preocupa que yo no esté incómoda ni que la pase mal. Yo le dije que estoy muy tranquila porque sé como es todo. Un poco los comentarios de la gente molestan y no sé por qué la gente es así. Cada uno tiene su opinión pero yo estoy bien”, destacó también la amiga de Artaza.

Por otro lado, aseguró: “Esas fotos que salieron son horribles, las peores fotos de mi vida. Qué fotos feas por Dios. Ahí se muestra que estábamos relajados y yo venía de dormir una siesta. Lo acompañé al agua y fotos de besos en la playa no hay y que las muestren sino. En su momento yo hablé con Cecilia Milone, cuando estaba trabajando en Master Tango a mi me llegó la propuesta para Punta del Este y cuando decide hacer Porteñas tomaron la decisión que no esté”.

Después de esto, cerró: “En ese momento hablé con ella y siempre traté de ser honesta con todo, siempre dije la verdad. A mi esto no me trajo problemas con ninguna relación porque estoy sola desde que me separé de Rodrigo Noya en 2022″.