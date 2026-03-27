¿Carmiña Masi regresa a Gran Hermano? El mensaje que alertó a todos: "Racismo selectivo"
La conductora paraguaya habló sobre un eventual regreso al programa y dio una definición tras disculparse con Mavinga por sus dichos racistas.
En medio de nuevas especulaciones dentro de Gran Hermano, Carmiña Masi volvió a quedar en el foco tras los rumores que la vinculaban con un posible regreso al reality luego de la salida de Mavinga.
Las versiones cobraron fuerza en redes y programas de espectáculos, donde incluso se sugirió que su reciente participación en el “derecho a réplica” habría sido parte de una estrategia para mejorar su imagen de cara a una eventual vuelta al juego. Sin embargo, la propia exparticipante decidió salir a aclarar la situación y frenar las especulaciones.
A través de sus redes sociales, se mostró tajante y buscó dejar en claro su postura: “Hago este video para aclarar quién soy, ¿verdad? Primero que nada, un participante expulsado no puede volver a entrar”, expresó en un primer momento.
Lejos de alimentar los rumores, reforzó su mensaje con una definición contundente: “No hubo ningún ‘operativo lavandina’, como se quiso instalar por ahí”.
El reclamo de Carmiña Masi contra Gran Hermano que desató polémica
En paralelo, el reality atraviesa un nuevo foco de polémica tras la difusión de un video que generó rechazo por su contenido. En ese contexto, Masi también se pronunció y cuestionó lo que consideró un trato desigual dentro del programa.
El material en cuestión involucra a Nazareno Pompei y Jessica La Maciel, quienes protagonizaron un intercambio que fue duramente criticado: “Si ves gente de color marrón, ¿qué hacés?”, preguntó ella. “Salgo corriendo”, respondió él. Luego, la conversación continuó: “Si con la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”, a lo que él contestó: “Me quejo y que se vayan”.
Indignada por estas declaraciones, Carmiña replicó el contenido y habló de un “racismo selectivo”, cuestionando los criterios de la producción del programa. En esa línea, también recordó su propia salida del ciclo y planteó una comparación directa: “¿No es lo mismo que pasó conmigo? ¿Por qué a ellos no los sancionan?”.
Mientras el debate continúa creciendo entre los seguidores del reality, la exparticipante dejó en claro su postura frente a los rumores de reingreso con una frase contundente: “Yo no vuelvo”.
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