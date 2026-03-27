¿Carmiña Masi regresa a Gran Hermano? El mensaje que alertó a todos: "Racismo selectivo"

El material en cuestión involucra a Nazareno Pompei y Jessica La Maciel, quienes protagonizaron un intercambio que fue duramente criticado: “Si ves gente de color marrón, ¿qué hacés?”, preguntó ella. “Salgo corriendo”, respondió él. Luego, la conversación continuó: “Si con la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”, a lo que él contestó: “Me quejo y que se vayan”.

Indignada por estas declaraciones, Carmiña replicó el contenido y habló de un “racismo selectivo”, cuestionando los criterios de la producción del programa. En esa línea, también recordó su propia salida del ciclo y planteó una comparación directa: “¿No es lo mismo que pasó conmigo? ¿Por qué a ellos no los sancionan?”.

Mientras el debate continúa creciendo entre los seguidores del reality, la exparticipante dejó en claro su postura frente a los rumores de reingreso con una frase contundente: “Yo no vuelvo”.