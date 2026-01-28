Revelaron la feroz interna que hay en Telefe con Susana Giménez: todos los detalles
La decisión de la diva de no continuar viajando con Marley para “Por el Mundo” dejó al descubierto movimientos internos y malestar en la señal.
La determinación de Susana Giménez de bajarse de los viajes de Por el Mundo junto a Marley no sería un simple capricho logístico, sino la punta de un conflicto más profundo que se estaría gestando puertas adentro de Telefe. En las últimas horas trascendieron versiones que hablan de incomodidades, reclamos y reacomodamientos de figuras que no habrían caído nada bien en el entorno de la conductora.
Quien aportó información sobre este escenario fue Juan Etchegoyen, que desde su programa detalló cómo se habría dado la secuencia de hechos y aclaró versiones cruzadas. “Primero quiero decirles desde acá a Marley y a Susana que salieron a desmentir una pelea que yo nunca dije. Se ve que les contaron mal o interpretaron mal. De hecho siempre hice hincapié en que no hablaba de enfrentamiento”, comenzó diciendo el conductor.
Al ampliar su relato, el periodista vinculó los dichos recientes de la propia Susana con la decisión de no volver a viajar. “Así que por un lado eso porque ayer encima Susana dijo que la pasó mal en Turquía con Marley porque tuvo mucho calor y no había aire acondicionado. Así que la data que conté ya por eso es cierto y Susana no piensa viajar con Marley por lo menos por ahora y más allá de que el canal le insista”, sostuvo, reforzando la idea de que la negativa no tendría vuelta atrás en el corto plazo.
Pero el malestar no terminaría ahí. Según Etchegoyen, dentro del canal se produjo un movimiento de figuras que habría generado ruido. “Telefe eligió a Iván de Pineda y a Verónica Lozano que no se fuman con Susana además como la cara del canal o las dos principales figuras del canal. A mí lo que me dicen desde adentro de la emisora es que esto a Susana no le gustó en lo más mínimo”, aseguró el comunicador, dejando entrever que la histórica conductora no habría recibido con agrado ese reposicionamiento.
Siempre de acuerdo a su versión, la reacción de la diva habría sido directa y sin intermediarios. “Me dicen que puso el grito en el cielo y que habló directamente con Federico Levrino. Así que imagínense como está todo. Quiero decir también que Scaglione tuvo charla con la diva y que le dijo que quiere que haga el Mundial y los especiales así que hay presupuesto para eso en cuanto a Susana”, agregó, marcando que, pese a la tensión, el canal seguiría apostando fuerte a proyectos puntuales con ella.
Sin embargo, el panorama estaría lejos de definirse por completo. “Lo que yo me pregunto es lo del Mundial y los especiales buenísimo pero yo no sé si Susana está a gusto con todo lo que te cuento. A mí me dicen que al Mundial va a ir pero que no confirme todavía sus especiales porque lo está evaluando. Veremos”, concluyó Etchegoyen, dejando abierta la incógnita sobre cómo seguirá el vínculo entre una de las máximas figuras de la televisión argentina y la señal que fue su casa durante décadas.
