Revelaron la feroz interna que hay en Telefe con Susana Giménez: todos los detalles

Pero el malestar no terminaría ahí. Según Etchegoyen, dentro del canal se produjo un movimiento de figuras que habría generado ruido. “Telefe eligió a Iván de Pineda y a Verónica Lozano que no se fuman con Susana además como la cara del canal o las dos principales figuras del canal. A mí lo que me dicen desde adentro de la emisora es que esto a Susana no le gustó en lo más mínimo”, aseguró el comunicador, dejando entrever que la histórica conductora no habría recibido con agrado ese reposicionamiento.

Siempre de acuerdo a su versión, la reacción de la diva habría sido directa y sin intermediarios. “Me dicen que puso el grito en el cielo y que habló directamente con Federico Levrino. Así que imagínense como está todo. Quiero decir también que Scaglione tuvo charla con la diva y que le dijo que quiere que haga el Mundial y los especiales así que hay presupuesto para eso en cuanto a Susana”, agregó, marcando que, pese a la tensión, el canal seguiría apostando fuerte a proyectos puntuales con ella.

Sin embargo, el panorama estaría lejos de definirse por completo. “Lo que yo me pregunto es lo del Mundial y los especiales buenísimo pero yo no sé si Susana está a gusto con todo lo que te cuento. A mí me dicen que al Mundial va a ir pero que no confirme todavía sus especiales porque lo está evaluando. Veremos”, concluyó Etchegoyen, dejando abierta la incógnita sobre cómo seguirá el vínculo entre una de las máximas figuras de la televisión argentina y la señal que fue su casa durante décadas.