Polémica: Susana Giménez compartió un mensaje antivacunas y lo eliminó minutos después
Antes de viajar a Europa por sus 82 años, la diva publicó y borró en minutos un mensaje polémico que generó revuelo.
Mientras continúa siendo noticia por sus declaraciones públicas vinculadas a la política internacional, Susana Giménez volvió a generar impacto en redes sociales por una situación que duró apenas minutos pero no pasó inadvertida.
A pocos días de celebrar sus 82 años, la conductora compartió en sus historias de Instagram un contenido que rápidamente encendió la polémica y que fue eliminado casi de inmediato.
El posteo en cuestión incluía un video de circulación ajena que advertía sobre presuntos riesgos para la salud asociados al uso de lámparas de luz ultravioleta en tratamientos de uñas en gel, una práctica estética cada vez más difundida. Sin embargo, el material derivaba en un mensaje con un fuerte sesgo antivacunas relacionado con el Covid, lo que provocó sorpresa y debate entre los usuarios.
“La manicura que se convirtió en sentencia de muerte. Lo que parecía un simple capricho estético terminó en una tragedia que aterroriza a Los Ángeles, California”, expresa el relato en off que abre el informe, acompañado por imágenes de una sesión de manicuría.
“Una joven de apenas 22 años, estudiante universitaria, acudió a un salón de belleza para hacerse uñas en gel. En menos de seis meses, médicos descubrieron que sufría lesiones precancerosas graves en ambas manos, directamente relacionadas con las lámparas de luz ultravioleta utilizadas en el procedimiento”, continúa el video.
Más adelante, el contenido refuerza su tono alarmista al asegurar que “estas lámparas emiten una radiación tan fuerte que atraviesa la piel, rompe el ADN celular y provoca mutaciones idénticas a las del melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Lo más aterrador en apenas veinte minutos bajo la lámpara para hasta un 30 por ciento de las células mueren dejando un rastro de destrucción invisible que se acumula cada sesión”.
A ese material se le suma el comentario visible de una usuaria que cuestiona el informe, aunque lo hace con un discurso abiertamente contrario a la vacunación. “Hace 23 años me hago las uñas. Las vacunas covid matan gente! Fíjense en los efectos adversos de los vene…”, se lee en pantalla, pese a que el texto aparece incompleto.
No es la primera vez que la diva protagoniza una situación de este tipo. Ella misma ha reconocido en distintas oportunidades que no maneja con soltura las herramientas digitales y que, en más de una ocasión, terminó publicando mensajes que le habían llegado de forma privada. Por ese motivo, muchos se preguntan si nuevamente se trató de un error que la llevó a borrar el contenido apenas advirtió su publicación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario