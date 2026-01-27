Polémica: Susana Giménez compartió un mensaje antivacunas y lo eliminó minutos después

Más adelante, el contenido refuerza su tono alarmista al asegurar que “estas lámparas emiten una radiación tan fuerte que atraviesa la piel, rompe el ADN celular y provoca mutaciones idénticas a las del melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Lo más aterrador en apenas veinte minutos bajo la lámpara para hasta un 30 por ciento de las células mueren dejando un rastro de destrucción invisible que se acumula cada sesión”.

susana-gimenez-antivacunas

A ese material se le suma el comentario visible de una usuaria que cuestiona el informe, aunque lo hace con un discurso abiertamente contrario a la vacunación. “Hace 23 años me hago las uñas. Las vacunas covid matan gente! Fíjense en los efectos adversos de los vene…”, se lee en pantalla, pese a que el texto aparece incompleto.

No es la primera vez que la diva protagoniza una situación de este tipo. Ella misma ha reconocido en distintas oportunidades que no maneja con soltura las herramientas digitales y que, en más de una ocasión, terminó publicando mensajes que le habían llegado de forma privada. Por ese motivo, muchos se preguntan si nuevamente se trató de un error que la llevó a borrar el contenido apenas advirtió su publicación.