Susana Giménez elogió a Donald Trump: "Tiene unos eggs... invade y no le importa nada"
La conductora opinó sin filtros sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, respaldó al mandatario y cuestionó abiertamente al régimen de Nicolás Maduro.
Susana Giménez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras emitir una serie de declaraciones que provocaron sorpresa y controversia. En una de sus visitas relámpago a la Argentina, luego de arribar desde Uruguay, país donde reside desde hace años, la diva fue abordada por la prensa mientras se trasladaba en su vehículo y no dudó en opinar sobre un tema de enorme sensibilidad política y geopolítica: la invasión de Estados Unidos a Venezuela.
Fiel a su estilo directo, Giménez respondió una batería de preguntas sin esquivar ninguna, aun cuando el tema excedía largamente el ámbito del espectáculo. Todo se desencadenó cuando un cronista le consultó si creía que la intervención podía marcar el final del ciclo de Nicolás Maduro en el poder. Lejos de tomar distancia o apelar a la cautela, la conductora expuso una postura contundente. “Por supuesto. Hay que agarrar a los otros dos. No solamente a Maduro, ¿no?”, expresó, en una frase que rápidamente se viralizó.
La opinión de Susana tomó aún más fuerza cuando defendió sin matices el accionar del gobierno estadounidense, pese a las críticas internacionales y a las advertencias sobre la violación de tratados y convenciones. “Pero por favor. Estados Unidos no necesita eso. Van en busca de la libertad, de miles de personas que están sufriendo”, sostuvo, convencida de que la intervención tenía un fin humanitario.
En ese contexto, la figura de Donald Trump ocupó un lugar central en su discurso. Giménez no ocultó su admiración por el expresidente norteamericano y destacó su personalidad a la hora de tomar decisiones drásticas. “Tiene unos eggs. Invade todo, no le importa nada”, lanzó, con una frase que volvió a encender la polémica.
Cuando los periodistas le señalaron que numerosos líderes mundiales cuestionaron duramente la intervención, Susana respondió con una mirada ideológica que profundizó el debate. “Ah, bueno, los comunistas. Y bueno, ¿qué te parece? No podemos permitir que América se transforme en todos los países comunistas”, afirmó, dejando en claro su rechazo a los gobiernos de ese signo político en la región.
Las declaraciones de la conductora generaron reacciones inmediatas en redes sociales y en el arco político, donde muchos cuestionaron la liviandad con la que abordó un conflicto de enorme gravedad. Una vez más, Susana Giménez demostró que, aun lejos de la televisión, sus palabras siguen teniendo un fuerte impacto público y no pasan inadvertidas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario