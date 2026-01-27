Susana Giménez elogió a Donald Trump: "Tiene unos eggs... invade y no le importa nada"

Fiel a su estilo directo, Giménez respondió una batería de preguntas sin esquivar ninguna, aun cuando el tema excedía largamente el ámbito del espectáculo. Todo se desencadenó cuando un cronista le consultó si creía que la intervención podía marcar el final del ciclo de Nicolás Maduro en el poder. Lejos de tomar distancia o apelar a la cautela, la conductora expuso una postura contundente. “Por supuesto. Hay que agarrar a los otros dos. No solamente a Maduro, ¿no?”, expresó, en una frase que rápidamente se viralizó.