No hay crisis: L-Gante apareció junto a Wanda tras su intervención quirúrgica

Esta última semana comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis entre L-Gante y Wanda Nara, luego de que la conductora viajara sola a Turquía para recibir el premio Mujer del Año, otorgado por los Best Of Europe. Este viaje, en el que el cantante de cumbia 420 no la acompañó, generó especulaciones sobre el estado de su relación.