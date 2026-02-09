"Noche romántica": Evangelina Anderson invitó a Ian Lucas a ver a Montaner y estallaron los rumores

Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no se muestran juntos fuera de cámaras, pero el buen clima entre ambos sigue intacto. El paso compartido por MasterChef Celebrity y las extensas jornadas de grabación dieron lugar a una relación marcada por el respeto y la buena onda, algo que vuelve a notarse cada vez que coinciden en el estudio. Y fue justamente en la edición especial emitida este sábado, dedicada a repasar lo mejor de la semana, donde una charla relajada terminó generando revuelo.