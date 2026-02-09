"Noche romántica": Evangelina Anderson invitó a Ian Lucas a ver a Montaner y estallaron los rumores
El influencer confesó que van juntos al recital y sus compañeros lo acorralaron. La excusa de los hijos y el chiste de la "kiss cam" que los expuso.
Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no se muestran juntos fuera de cámaras, pero el buen clima entre ambos sigue intacto. El paso compartido por MasterChef Celebrity y las extensas jornadas de grabación dieron lugar a una relación marcada por el respeto y la buena onda, algo que vuelve a notarse cada vez que coinciden en el estudio. Y fue justamente en la edición especial emitida este sábado, dedicada a repasar lo mejor de la semana, donde una charla relajada terminó generando revuelo.
Sentado a la mesa junto al Turco Husaín, La Reini Gonet y el Chino Leunis, Ian sorprendió al deslizar una anécdota que nadie esperaba. Con tono casual y una sonrisa cómplice, contó que Evangelina lo invitó a ver el show de Ricardo Montaner. “A mí me invitó Eva a ver el show de Montaner. Voy a ir”, lanzó, casi como al pasar, pero suficiente para encender las alarmas del resto.
La reacción fue inmediata. Entre risas y miradas pícaras, comenzaron las preguntas filosas. “¿En serio? Noche romántica”, dispararon desde la mesa, mientras otros sumaban: “¿Van a ir juntos? ¿Los dos solos? Porque a nosotros no nos llegó la invitación”. Lejos de dejarla pasar, el Chino Leunis puso el acento en el detalle musical: “No te está invitando a ver La Renga, te está invitando a ver Montaner, es romántico”.
Algo acorralado por las bromas, Ian intentó bajar un cambio y aclarar el contexto: “Es porque estaban los hijos acá, por eso”, explicó, buscando desdramatizar la situación. Pero el clima ya estaba servido y las cargadas no frenaron. Incluso el Turco Husaín se animó a imaginar un final de película y lanzó, entre carcajadas: “Mirá si aparecen en la pantalla”, en alusión a una posible kiss cam.
Entre chistes, insinuaciones y risas compartidas, la escena dejó en claro que, más allá de los rumores, la química frente a cámara sigue intacta y cualquier comentario puede convertirse en combustible para la picardía dentro de la cocina más famosa de la televisión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario