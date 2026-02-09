MinutoUno

"Noche romántica": Evangelina Anderson invitó a Ian Lucas a ver a Montaner y estallaron los rumores

Espectáculos

El influencer confesó que van juntos al recital y sus compañeros lo acorralaron. La excusa de los hijos y el chiste de la "kiss cam" que los expuso.

Noche romántica: Evangelina Anderson invitó a Ian Lucas a ver a Montaner y estallaron los rumores

Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no se muestran juntos fuera de cámaras, pero el buen clima entre ambos sigue intacto. El paso compartido por MasterChef Celebrity y las extensas jornadas de grabación dieron lugar a una relación marcada por el respeto y la buena onda, algo que vuelve a notarse cada vez que coinciden en el estudio. Y fue justamente en la edición especial emitida este sábado, dedicada a repasar lo mejor de la semana, donde una charla relajada terminó generando revuelo.

Sentado a la mesa junto al Turco Husaín, La Reini Gonet y el Chino Leunis, Ian sorprendió al deslizar una anécdota que nadie esperaba. Con tono casual y una sonrisa cómplice, contó que Evangelina lo invitó a ver el show de Ricardo Montaner. “A mí me invitó Eva a ver el show de Montaner. Voy a ir”, lanzó, casi como al pasar, pero suficiente para encender las alarmas del resto.

La reacción fue inmediata. Entre risas y miradas pícaras, comenzaron las preguntas filosas. “¿En serio? Noche romántica”, dispararon desde la mesa, mientras otros sumaban: “¿Van a ir juntos? ¿Los dos solos? Porque a nosotros no nos llegó la invitación”. Lejos de dejarla pasar, el Chino Leunis puso el acento en el detalle musical: “No te está invitando a ver La Renga, te está invitando a ver Montaner, es romántico”.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "¿Eva invitó a Ian a ver a Montaner? Mirá #MasterchefCelebrity edición especial ahora por Telefe con @wanda_nara | Disponible también por @hbomaxar"
View this post on Instagram

Algo acorralado por las bromas, Ian intentó bajar un cambio y aclarar el contexto: “Es porque estaban los hijos acá, por eso”, explicó, buscando desdramatizar la situación. Pero el clima ya estaba servido y las cargadas no frenaron. Incluso el Turco Husaín se animó a imaginar un final de película y lanzó, entre carcajadas: “Mirá si aparecen en la pantalla”, en alusión a una posible kiss cam.

Entre chistes, insinuaciones y risas compartidas, la escena dejó en claro que, más allá de los rumores, la química frente a cámara sigue intacta y cualquier comentario puede convertirse en combustible para la picardía dentro de la cocina más famosa de la televisión.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas