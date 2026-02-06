Cruce inesperado entre Evangelina Anderson y Martín Salwe: acusaciones, enojo y una fuerte respuesta

Para cerrar su descargo, Salwe se dirigió directamente a la modelo y buscó aclarar el motivo de sus dichos. “Evangelina, no sé qué es lo que te molestó. Yo lo que conté fueron hechos, factos, sucesos, cosas que pasaron. Simplemente dije que vos fuiste a ver un recital de cumbia con amigas y pediste entrar al camarín de Maxi”, expresó, visiblemente molesto.

Finalmente, el panelista también respondió a la insinuación lanzada por Anderson sobre un supuesto vínculo personal. “Primero, no tengo ningún amigo que la conozca. Mis amigos son los chicos del secundario, los del barrio”, aclaró. Y concluyó con una frase contundente: “Me molesta mucho, me enerva, que ponga mi nombre y apellido cerca de la patraña y el embuste. Yo no miento”.