Cruce inesperado entre Evangelina Anderson y Martín Salwe: acusaciones, enojo y una fuerte respuesta
Cansado de las desmentidas, el panelista rompió el silencio, dio su versión de los hechos y cuestionó a la modelo.
Un comentario que parecía menor terminó detonando una fuerte controversia en el ambiente artístico y mediático. Los protagonistas del conflicto son Martín Salwe y Evangelina Anderson, envueltos en un cruce que fue subiendo de tono a partir de versiones televisivas, desmentidas públicas y respuestas cargadas de tensión en distintos programas.
La situación comenzó cuando el panelista contó en SQP que la modelo habría tenido un acercamiento sentimental con Ian Lucas, con quien compartió pantalla en MasterChef Celebrity. Más tarde, Salwe sumó otro dato que vinculaba a Evangelina con Maxi Kilates, figura de la música tropical, al mencionar una presunta cercanía entre ambos luego de un show del cantante. Las declaraciones no tardaron en generar repercusión y provocaron el inmediato descargo de la exesposa de Martín Demichelis.
Indignada por lo que consideró información falsa, Evangelina respondió sin rodeos y negó cada una de las versiones que circularon. “Todo lo que dice Martín es mentira, ya le pregunté a Majo (Martino) qué problema personal tiene conmigo”, disparó la modelo, involucrando también a la panelista, con quien mantiene una relación cercana. Sin embargo, el intercambio no terminó ahí: Anderson lanzó una frase que avivó aún más el conflicto. “Yo conozco un amigo de él”, deslizó, sin dar mayores precisiones.
Ante la repercusión del cruce, Salwe decidió salir a responder desde Lape Club Social Informativo (América TV), donde defendió su labor y reafirmó su postura. “Yo comuniqué y afirmé en su momento en SQP el vínculo sentimental entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Yo lo conté, ella lo desmintió y a Ian no le quedó otra que después decir: ‘sí, estuve con ella, me enganché porque algo pasó’”, sostuvo con firmeza.
En cuanto a la mención de Maxi Kilates, el periodista explicó cómo llegó a esa información y volvió a marcar las desmentidas recibidas. “Después conté que un fin de semana de enero Eva fue a un show, visitó su camarín y se tomó una foto con Maxi Kilates. Obviamente, me volvió a desmentir”, señaló.
Para cerrar su descargo, Salwe se dirigió directamente a la modelo y buscó aclarar el motivo de sus dichos. “Evangelina, no sé qué es lo que te molestó. Yo lo que conté fueron hechos, factos, sucesos, cosas que pasaron. Simplemente dije que vos fuiste a ver un recital de cumbia con amigas y pediste entrar al camarín de Maxi”, expresó, visiblemente molesto.
Finalmente, el panelista también respondió a la insinuación lanzada por Anderson sobre un supuesto vínculo personal. “Primero, no tengo ningún amigo que la conozca. Mis amigos son los chicos del secundario, los del barrio”, aclaró. Y concluyó con una frase contundente: “Me molesta mucho, me enerva, que ponga mi nombre y apellido cerca de la patraña y el embuste. Yo no miento”.
