"No preguntes" arrasó en el Festival de Cine de Mar del Plata

Cómo es "No preguntes"

Elenco:

Micaela Riera

Nacho Di Marco

Alfredo Castellani

Hernán Jiménez

Sinopsis:

Lisa es una joven desordenada, sin metas claras y con la costumbre de ir por la vida como un disparo al aire: sin dirección, sin planificación y con una incapacidad casi natural para sostener rutinas o compromisos. Siempre llega tarde, cambia de opinión, se enreda en sus propios pensamientos y parece vivir en un presente perpetuo, sin preocuparse demasiado por el futuro.

Sin embargo, la realidad comienza a presionarla cuando surge la necesidad de conseguir un trabajo, una situación que la obliga a enfrentarse al mundo de la adultez y a las responsabilidades que siempre evitó. Para su sorpresa, obtener el empleo no resulta tan difícil como imaginaba; lo verdaderamente complejo empieza después, cuando descubre que nadie puede explicarle con claridad cuál es su rol dentro de la empresa.

Sus jefes parecen atrapados en una burocracia absurda, sus compañeros le dan instrucciones contradictorias y el día a día en la oficina se convierte en un laberinto de reglas cambiantes, rutinas sin sentido y dinámicas jerárquicas tan rígidas como incomprensibles.

Mientras intenta adaptarse a este entorno surrealista, Lisa se encuentra con una paradoja: en el mismo espacio donde debería aprender a ser ordenada y funcional, todo lo que la rodea es caótico y confuso. Así, lo que en un principio era solo un trabajo termina transformándose en una experiencia iniciática que la enfrenta a preguntas mucho más profundas: ¿qué significa realmente “trabajar”? ¿Dónde se traza el límite entre adaptarse y perderse en el sistema? Y, sobre todo, ¿qué lugar está dispuesta a ocupar en una sociedad que parece tan absurda como ella misma?

Ficha técnica:

Dirección: Agustín Pellares Yoffe

Agustín Pellares Yoffe Guión: Francisco Furgang, Catalina Gelos

Francisco Furgang, Catalina Gelos Producción: Agustín Pallares Yoffe, Giuliana Pieruccini

Agustín Pallares Yoffe, Giuliana Pieruccini Dirección de Fotografía: Sebastián Krapp

Sebastián Krapp Dirección de Sonido: Martín Méndez

Martín Méndez Montaje y Color: Pablo Defeo

Pablo Defeo Dirección de Arte: Carmela Harismendy

Carmela Harismendy Música: Santiago Pedroncini