Juli Martorell pisa fuerte con "Alkimia", su álbum debut

Embed - Juli Martorell - Todos Merecemos Amor (Visualizer Oficial)

El universo visual de Alkimia también tiene un papel central. Bajo la dirección de Julia Tolosa, con producción ejecutiva de Jimena González y dirección de arte de Valentina Quintela, las imágenes fueron concebidas como un “laboratorio mágico donde ciencia y emoción conviven”. Los visualizers se filmaron en un hospital abandonado transformado en un espacio lleno de flores, tubos de ensayo y cartas de amor, mientras que el vestuario diseñado por Florencia Fontan reinterpreta los trajes científicos con un toque glamuroso.