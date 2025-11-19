"Wicked: por siempre": cuándo se estrena en Argentina y de qué se trata

A medida que la fama de Glinda se dispara, ella se prepara para unirse en matrimonio con el príncipe Fiyero (Jonathan Bailey), ganador de un premio Olivier y nominado al Emmy y SAG, en una espectacular boda oziana. Sin embargo, la distancia con Elphaba la atormenta. Sus intentos de mediar una reconciliación entre Elphaba y el Mago fracasarán, alejando a las amigas aún más.

Estas repercusiones son drásticas, transformando para siempre las vidas de Boq (Ethan Slater), actor nominado al Tony, y Fiyero. Además, amenazarán la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), justo cuando una chica de Kansas irrumpa inesperadamente en sus vidas.

wiked

El punto cúlmine de la historia llega cuando una multitud enfurecida se levanta contra la Bruja Malvada. Glinda y Elphaba se verán obligadas a unirse por última vez. Con su singular amistad como eje de su futuro, tendrán que verse tal y como son, con honestidad y empatía, si quieren cambiar para siempre tanto sus propios destinos como el de todo Oz.

La producción, con música original de John Powell y Stephen Schwartz (con letra y música de este último), cuenta con un elenco estelar que incluye al nominado al Emmy Bowen Yang (Pfannee), Bronwyn James (Shenshen), Sharon D. Clarke (la voz en inglés de Dulcibear), y el nominado al Premio de la Academia Colman Domingo (la voz del León Cobarde). La película, basada en el musical de Stephen Schwartz y el libro de Winnie Holzman (a partir de la novela best seller de Gregory Maguire), estrenará el 20 de noviembre.