"Wicked: por siempre": cuándo se estrena en Argentina y de qué se trata
La secuela de la película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande está próxima a llegar a los cines. Conocé todos los detalles.
El fenómeno cinematográfico y cultural que marcó el año 2024, con la exitosa adaptación de Broadway Wicked, se prepara para su clímax emocional con el estreno de Wicked: Por Siempre (Wicked: For Good). La esperada secuela, que busca superar el éxito de su predecesora —nominada a diez Premios de la Academia y ganadora del Óscar a Mejor Diseño de Vestuario y Producción, además de recaudar $750 millones de dólares a nivel mundial—, se presenta como el final épico, electrizante y emotivo de esta historia.
Bajo la dirección de Jon M. Chu, el relato retoma la dualidad central con una frase que encapsula la profundidad del vínculo: “Y ahora, sea cual sea el final de nuestras historias, sé que tú has reescrito la mía al ser mi amiga…”.
La narrativa de Wicked: Por Siempre profundiza en la dolorosa separación de sus protagonistas. Por un lado, encontramos a Elphaba (Cynthia Erivo), quien ahora es demonizada y conocida como la Bruja Malvada del Oeste. Elphaba vive en el exilio, oculta en el bosque oziano mientras mantiene su lucha por la libertad de los animales silenciados de Oz e intenta revelar la verdad que conoce sobre el Mago (Jeff Goldblum).
En dramático contraste, Glinda (Ariana Grande) se ha transformado en el símbolo glamoroso de la bondad. Reside en un palacio en la Ciudad Esmeralda, disfrutando de los privilegios de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de la actriz ganadora del Óscar Michelle Yeoh (Madame Morrible), Glinda se despliega como el consuelo efervescente de Oz, tranquilizando a las masas de que todo está bien bajo el régimen del Mago.
A medida que la fama de Glinda se dispara, ella se prepara para unirse en matrimonio con el príncipe Fiyero (Jonathan Bailey), ganador de un premio Olivier y nominado al Emmy y SAG, en una espectacular boda oziana. Sin embargo, la distancia con Elphaba la atormenta. Sus intentos de mediar una reconciliación entre Elphaba y el Mago fracasarán, alejando a las amigas aún más.
Estas repercusiones son drásticas, transformando para siempre las vidas de Boq (Ethan Slater), actor nominado al Tony, y Fiyero. Además, amenazarán la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), justo cuando una chica de Kansas irrumpa inesperadamente en sus vidas.
El punto cúlmine de la historia llega cuando una multitud enfurecida se levanta contra la Bruja Malvada. Glinda y Elphaba se verán obligadas a unirse por última vez. Con su singular amistad como eje de su futuro, tendrán que verse tal y como son, con honestidad y empatía, si quieren cambiar para siempre tanto sus propios destinos como el de todo Oz.
La producción, con música original de John Powell y Stephen Schwartz (con letra y música de este último), cuenta con un elenco estelar que incluye al nominado al Emmy Bowen Yang (Pfannee), Bronwyn James (Shenshen), Sharon D. Clarke (la voz en inglés de Dulcibear), y el nominado al Premio de la Academia Colman Domingo (la voz del León Cobarde). La película, basada en el musical de Stephen Schwartz y el libro de Winnie Holzman (a partir de la novela best seller de Gregory Maguire), estrenará el 20 de noviembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario