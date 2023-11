El ex de Fátima Flórez rompió el silencio tras la victoria de Javier Milei en el balotaje

“No tengo forma de hablar con Fátima, pero la felicito”, comenzó diciendo Norberto Marcos al ver a Fátima Florez festejando en el búnker de Javier Milei. Luego, siguió: “Háganle llegar ustedes mis felicitaciones”. Y, para explicar por qué no puede hablar con su ex aseguró: "No puedo hablar con ella porque tengo los teléfonos bloqueados. Entonces, no puedo hablar".