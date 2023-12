Norberto Marcos: "Javier Milei y Fátima Florez devaluaron la figura de la primera dama"

Además, contó que desde su separación nunca más habló con la humorista: "Diálogo nunca mas, está en una situación que no es la común y normal de todos, así que en cierta forma lo entiendo" y añadió:"El tema lo tendrá su abogada Ana Rosenfeld con mi abogado. Ana dice que lo empecé todo yo, pero lo empezó Fátima con una carta documento. Se hablan muchas pavadas, de cantidades de dinero, de propiedades, que no tienen asidero. Somos dos personas solas que sabemos la verdad y punto. Estaba mintiendo cuando dijo que ponía trabas, las trabas las pondrán los abogados".

Y continuó: "Si yo fuera a por todo, no podrían hacer la obra. Yo jamás le pondría una traba no solo a Fátima, a nadie. Está todo perfectamente aclarado. Jamás le voy a poner una limitación o hacer un pedido de algo que no corresponda", agregó.

Norberto remarcó que desde su separación nunca más habló con la humorista: "Diálogo nunca mas, está en una situación que no es la común y normal de todos, así que en cierta forma lo entiendo".

Sobre el rol de primera dama de su ex dijo: "No opino de ese tema porque no me siento quién para opinar. Que opinen los periodistas. Fátima está capacitada para cualquier tipo de rol. Hoy esa figura de primera dama está como muy devaluada por los mismos participantes. Tanto Milei como Fátima han devaluado la categoría de primera dama".