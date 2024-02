Norberto Marcos rompió el silencio sobre el encuentro con Fátima Flórez

Un día después, Norberto habló con la prensa y aseguró que su ex lo vio y evitó saludarlo. “Si dijera que me fue indiferente, te estaría mintiendo. Pero fue muy de golpe y creo que fue una sorpresa tanto para ella, como para mí. Pasaron a mucha velocidad, yo alcancé a saludar a Marcelo Polino y agarrarlo del abrazo y él también me saludó”, dijo en diálogo con el programa A la Tarde.