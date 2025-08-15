Nueva hipótesis: la hija de Tota Santillán cree que su padre fue asesinado

hija tota santillan

“Nunca abrieron el teléfono para investigar y para nosotros era importante ese paso para saber qué pasó. Mi papá solía registrar todo. En el caso de que él se quitara la vida, por ahí nos dejaba algún video o mensaje. Nunca investigaron el teléfono. Hace un año que estamos reclamando que se pueda abrir el celular y saber lo que pasó”, expresó en primera instancia la hija del productor musical que alcanzó gran notoriedad en la década del 90.