Vuelve Antonio Hart a Bebot Club

Antonio Hart es sin duda uno de los más importantes saxofonistas de los últimos treinta años en el Jazz. Se presenta en esta oportunidad en Bebop Club en formato de quinteto junto a Mariano Loiácono en trompeta, Ernesto Jodos en piano y Mauricio Dawid en contrabajo. Con la participación especial del baterista, también neoyorquino, Vince Ector.

ANTONIO HART QUINTET

Antonio Hart , saxo alto (NY)

, saxo alto (NY) Mariano Loiacono , trompeta

, trompeta Ernesto Jodos , piano

, piano Mauricio Dawid , contrabajo

, contrabajo Ft: Vince Ector, bateria (NY)

Antonio Hart es egresado de Berklee College of Music, tocó y grabó con los más importantes músicos de Jazz desde fines de los 80 hasta la actualidad. Dave Holland Big Band, Dizzy Gillespie McCoy Tyner, Gerald Wilson, Jimmy Heat, Roy Hargroove, Donald Byrd, Nat Adderley, Dee Dee Bridgewater, Robin Eubanks, Wallace Roney y muchos otros conforman la lista de músicos que han convocado a Antonio para sus proyectos. En la actualidad es director del Master Degree en Jazz de Queens College, en NYC.

Vince Ector es egresado de la Universidad de Philadelphia, donde estudió con su formador Mickey Roker. Ha tocado y grabado con músicos como Freddie Hubbard, Randy Weston, James Moody, Slide Hampton, Ron Carter, Lou Donaldson, Ralph Peterson y Shiley Scott entre otros. Como docente dicta clases particulares y Masterclases en lugares como University of the Arts in Philadelphia, Lincoln University, Texas Tech.

Mariano Loiacono es trompetista argentino de Jazz. Ha tocado y grabado con músicos como Antonio Hart, Vincent Herring, David Williams, Anthony Wonsey, Willie Jones III, Justin Robinson, Gary Smulyan, Carl Allen. Como líder ha grabado I knew it 2009, What´s new? 2011, Warm Valley 2012, Hot House 2013, Black Soul 2015, Vibrations 2019. Como docente dicta clases en el Conservatorio Juan Manuel de Falla y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, además de clases particulares.

Ernesto Jodos es egresado de Berklee College of Music, Boston. Es uno de los músicos más importantes de Jazz de Argentina. Ha tocado y grabado con grandes músicos como Conrad Herwig, Jeff Hirschfield, Donny McCaslin, Matt Pavolka, Michael Brecker, Billy Harper, Paquito D’Rivera, Branford Marsalis, Barry Altschul, Ingrid Jensen y Chris Cheek. Es el director de la carrera de Tecnicatura en Jazz en el Conservatorio Juan Manuel de Falla.

Mauricio Dawid es actualmente uno de los contrabajistas más activos en Buenos Aires. Durante los últimos años, ha tocado y/o grabado con muchos de los más reconocidos músicos de jazz en Argentina: Ernesto Jodos, Sergio Verdinelli, Mariano Loiacono, Daniel “Pipi” Piazolla, Pepi Taveira, Ramiro Flores, Gustavo Musso, entre otros. En el plano internacional ha acompañado a Tim Ries, Anthony Wonsey, Mark Turner, Eve Cornelious, Johannes Bockholt, Ralph Alessi, Jim Rotondi, Robin Verheyen, Rex Richardson, Jake Hertzog, Brian Adler, Judy Niemack, Ted Piltzecker, Alexis Baro y Tony Miceli.