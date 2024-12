Nuevo cruce entre Juan Pablo y Lourdes de Gran Hermano: "Te ponés un poco violento"

"Perdón por hablar de un detalle del vestido tuyo como estaba hablando el resto", señaló Juan Pablo con ironía. Ante esto, Lourdes le señalaba que su discurso tenía contradicciones: "Te pisás solo", mientras toda la casa miraba atónita la situación. "Estás discutiendo por una boludez", espetó "Devi".

Tras ello, se metió Brian: "No se entiende tu enojo por esa pavada, Devi. Tenés 10 años más que yo y te estás enojando por una pelotudez más grande que una casa". Seguidamente, Lourdes arremetió: "Te rebajás a una piba de 22 cuando supuestame cuando tenés 800 millones de años, bueno, listo, yo no te encaré, no me encares vos a mí... Dios, pedazo de ridículo".

"Te falta educación a vos", le respondió el correntino, ante lo cual la marplatense lanzó: "¿Y a vos? ¿Que tenés novia afuera y no la respetás?".

Lo cierto es que el escándalo continuó escalando: mientras Juan Pablo indicaba que Brian se había manejado mal en contarles a las mujeres, Lourdes insistía con que el hecho de ponerse a discutir era una estrategia del arquitecto, dado que se encuentra en peligro de cara al domingo por la placa positiva que, esta vez, tendrá dos eliminados.

Quiénes serán los próximos dos eliminados en Gran Hermano según las encuestas

De 21 participantes quedarán 19, y esto se debe al abandono de la prueba semanal por la comida que provocó una dura sanción de Gran Hermano, quien estableció que contarán sólo 25% del presupuesto y habrá una eliminación doble. Como suele ocurrir, la gente ya está jugando su papel y en las redes sociales se realizaron diferentes encuestas que anticipan quiénes podrían abandonar la casa en las próximas horas.

Una de las encuestas más populares entre la gente que sigue Gran Hermano es la que realiza Fede Bongiorno en sus redes sociales. Según se pudo ver en los resultados, Juan Pablo "Devi" De Vigili y Carlos "Cali" Tocco son las dos personas con menos votos, y por ende los nuevos eliminados de Gran Hermano, lo que pareciera indicar que el escándalo del "cotorra-gate" les ha costado caro.

Por otro lado, la más votada fue Sofía "Sopa" Buscio, seguida de Keila "Kiki" Sosa. Si bien todo esto es una especulación, ya que lo único que cuenta son los mensajes que manda el público, sirve para dar una idea de qué tipo de juego y estrategia está rindiendo en el afuera.

Esta semana tenemos una placa enorme así que no podemos hacer lo de siempre. En su lugar, va una encuesta individual sobre cada participante



