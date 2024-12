La severa sanción de Gran Hermano a toda la casa tras abandonar la prueba semanal

Luego de que Luca Figurelli -el joven de 18 años oriundo de Berazategui- informara a sus compañeros el enojo del dueño de la casa más famosa del país, Sandra Priore fue una de las que alzó la voz para mostrar su disconformidad: "Lo que pasa que si uno sabe que va a haber una sanción extrema, no lo hace, no abandona. Pero acá no se sabe. Digo, tendría que estar en el escrito", sostuvo una de las más grandes de la competencia.

"No me parece justo que no lo hayan puesto. Si hay tantos ítems que están marcados en un reglamento, ahí tiene que decir 'no se puede abandonar'. Entonces, si uno después de leer 'no se puede abandonar', abandona igual, esa es otra historia", lanzó.

Cuál fue la severa sanción de Gran Hermano a toda la casa

En la gala de este jueves por la noche, el dueño de la casa informó a los 21 participantes que, dado el abandono a la prueba semanal, deberán arreglarse para ir al supermercado con el 25% del presupuesto, en vez del 50% que ellos esperaban tener.

Además, el próximo domingo serán dos personas las que abandonarán la competencia, en vez de una, que era lo que estaba estipulado inicialmente. Por supuesto, la decisión de Gran Hermano generó caras de sorpresa y preocupación.

