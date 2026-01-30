Nuevo tráiler de la segunda temporada de "En el Barro": China Suárez protagoniza las escenas más intensas
La actriz se pone en la piel de Nicole, una prostituta VIP que deberá abrirse paso en un entorno carcelario atravesado por la violencia y las traiciones.
Eugenia China Suárez volvió a quedar en el centro de todas las miradas tras la presentación del tráiler y el afiche oficial de la segunda entrega de "En el Barro", la ficción creada por Sebastián Ortega que tendrá su regreso el 13 de febrero por Netflix.
En esta nueva etapa, la actriz interpreta a Nicole, una prostituta VIP que se mueve en un universo donde el poder, el deseo y el peligro conviven a cada paso, y varias de sus apariciones en el adelanto ya generan fuerte repercusión entre los seguidores de la serie. Su imagen, además, ocupa un lugar destacado en el póster principal junto al resto del elenco femenino, lo que encendió de inmediato el debate en redes sociales.
Fiel a su estilo, la China reaccionó casi en simultáneo con el lanzamiento del material promocional. Desde su cuenta de X (ex Twitter) replicó el anuncio de Netflix y acompañó la publicación con dos emojis de cuchillos, un guiño directo al clima áspero que atraviesa la historia, marcada por pactos, enfrentamientos y traiciones constantes.
El gesto, breve pero elocuente, se viralizó rápidamente y reforzó la expectativa en torno a su personaje, que aparece en primer plano junto a figuras como Ana Garibaldi, Lorena Vega y Verónica Llinás.
La nueva temporada retoma los acontecimientos en el penal de La Quebrada, donde Gladys “la Borges” (Ana Garibaldi) vuelve a pisar la cárcel y se topa con un escenario completamente transformado, dominado por nuevas facciones y una violencia que no da respiro. Para sobrevivir y resguardar a su gente, deberá tejer alianzas inesperadas, entre ellas con Nicole, el personaje de Suárez. La narración alternará entre el interior del penal y lo que ocurre fuera de sus muros, ampliando el mundo de la serie e incorporando figuras determinantes como la temida Gringa Casares (Verónica Llinás), que se consolida como nueva jefa.
El reparto central vuelve a estar liderado por Garibaldi y Suárez, acompañadas por Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. A ellas se suman nombres como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca, mientras que en participaciones especiales aparecen Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.
