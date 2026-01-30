Nuevo tráiler de la segunda temporada de "En el Barro": China Suárez protagoniza las escenas más intensas

La nueva temporada retoma los acontecimientos en el penal de La Quebrada, donde Gladys “la Borges” (Ana Garibaldi) vuelve a pisar la cárcel y se topa con un escenario completamente transformado, dominado por nuevas facciones y una violencia que no da respiro. Para sobrevivir y resguardar a su gente, deberá tejer alianzas inesperadas, entre ellas con Nicole, el personaje de Suárez. La narración alternará entre el interior del penal y lo que ocurre fuera de sus muros, ampliando el mundo de la serie e incorporando figuras determinantes como la temida Gringa Casares (Verónica Llinás), que se consolida como nueva jefa.

El reparto central vuelve a estar liderado por Garibaldi y Suárez, acompañadas por Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. A ellas se suman nombres como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca, mientras que en participaciones especiales aparecen Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.