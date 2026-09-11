Del fútbol argentino a la pantalla grande: qué hinchada aparece en el nuevo documental de Oasis
La esperada película sobre el regreso de Liam y Noel Gallagher incluye registros exclusivos filmados en el estadio de uno de los cinco grandes.
El estreno mundial de "Oasis: Don’t Look Back in Anger", el largometraje que retrata el clamoroso reencuentro de los hermanos Gallagher sobre los escenarios, deparó una sorpresa mayúscula para el público argentino y, en especial, para el universo del fútbol local.
Más allá del paso inevitable de la gira Live '25 por los dos colosales recitales agotados en el estadio Monumental de River Plate, la producción dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace desvió el foco hacia un rincón inesperado del conurbano porteño para inmortalizar un fenómeno cultural único: la pasión de la hinchada de San Lorenzo.
Lejos de limitarse a las postales convencionales de postales turísticas o estadios colmados, parte del equipo de realización se trasladó al estadio Pedro Bidegain para registrar desde adentro el ritual azulgrana.
¿El motivo? La apropiación popular de "Wonderwall", uno de los máximos himnos compuestos por Noel Gallagher en 1995, que hace años abandonó las radios para convertirse en una de las letras más ingeniosas y masivas entonadas por la tribuna del Ciclón.
El fenómeno de "Wonderwall" de Oasis plasmado en el cine global
En los 123 minutos que dura el metraje, que combina entrevistas conjuntas inéditas de los hermanos tras dos décadas de distanciamiento y material de trastienda, la cultura de tribuna argentina ocupa un espacio privilegiado.
En el tramo dedicado al paso por el país, la película entrelaza los acordes de los shows en Núñez con el sonido ambiente y las imágenes de los simpatizantes cuervos cantando su propia versión en el Nuevo Gasómetro.
Un hincha relata ante las cámaras cómo se gestó aquella adaptación que trascendió las fronteras del deporte, logrando que una melodía nacida en el norte industrial de Inglaterra cobre una dimensión completamente nueva a través del fervor del hincha argentino.
De este modo, el documental no solo funciona como la crónica de una reconciliación histórica del rock, sino también como un puente cultural donde la liturgia del fútbol local queda grabada para espectadores de todo el planeta.
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