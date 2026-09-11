Del fútbol argentino a la pantalla grande: qué hinchada aparece en el nuevo documental de Oasis

En el tramo dedicado al paso por el país, la película entrelaza los acordes de los shows en Núñez con el sonido ambiente y las imágenes de los simpatizantes cuervos cantando su propia versión en el Nuevo Gasómetro.

Un hincha relata ante las cámaras cómo se gestó aquella adaptación que trascendió las fronteras del deporte, logrando que una melodía nacida en el norte industrial de Inglaterra cobre una dimensión completamente nueva a través del fervor del hincha argentino.

De este modo, el documental no solo funciona como la crónica de una reconciliación histórica del rock, sino también como un puente cultural donde la liturgia del fútbol local queda grabada para espectadores de todo el planeta.