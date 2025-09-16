Desesperado pedido de Camilota: faltan 15 dadores de sangre para Thiago Medina
Su hermana pidió colaboración urgente desde la puerta del hospital, donde el ex Gran Hermano permanece internado tras el accidente en moto que sufrió en Moreno.
La salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, mantiene en vilo a sus seguidores y a toda su familia luego del grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes en Moreno. Este martes, desde la puerta del hospital donde permanece internado, su hermana Camilota se mostró conmovida y lanzó un pedido urgente de donación de sangre para poder acompañar el tratamiento del joven.
"Está evolucionando bien, así que a esperar", dijo ante los medios, intentando transmitir calma dentro de la difícil situación. A la vez, explicó que ella misma ya donó sangre e insistió en la necesidad de que más personas se acerquen: "Yo acabo de donar sangre, se puede donar de 7 a 10 de la mañana. Faltan 15 personas así que quien se pueda acercar, desde ya, gracias. Me tomo el atrevimiento para agradecer al hospital y a los médicos que están atrás de Thiago". Según remarcó, este es un proceso en el que toda la familia se mantiene firme acompañando al joven, mientras los médicos siguen de cerca su recuperación.
El cuadro clínico de Thiago sigue siendo delicado, aunque las autoridades sanitarias remarcaron que su estado es estable. En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires precisó: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”. Además, el parte confirmó que “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”, aclarando que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.
Este nuevo informe se suma al que había sido difundido el lunes por la tarde, cuando los especialistas habían comunicado que Medina estaba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado”. En aquel momento se había anticipado también que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”, producto del fuerte impacto que sufrió durante el accidente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario