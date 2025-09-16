Desesperado pedido de Camilota: faltan 15 dadores de sangre para Thiago Medina

"Está evolucionando bien, así que a esperar", dijo ante los medios, intentando transmitir calma dentro de la difícil situación. A la vez, explicó que ella misma ya donó sangre e insistió en la necesidad de que más personas se acerquen: "Yo acabo de donar sangre, se puede donar de 7 a 10 de la mañana. Faltan 15 personas así que quien se pueda acercar, desde ya, gracias. Me tomo el atrevimiento para agradecer al hospital y a los médicos que están atrás de Thiago". Según remarcó, este es un proceso en el que toda la familia se mantiene firme acompañando al joven, mientras los médicos siguen de cerca su recuperación.