Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Presentó un registro de fiebre"

Cabe recordar que el sábado por la noche se confirmó que el ex Gran Hermano tenía de la cuarta a la novena costilla rotas, además de la clavícula, el pulmón y el hígado perforado, se sometió a drenaje por derrame de sangre y se le extirpó el bazo.

Por el momento, la familia de Thiago continúa con el pedido de las cadenas de oración. “Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”, dijo la mamá de sus gemelas, Daniela Celis.

Así fue el grave accidente de Thiago Medina: el primer video del choque

Mientras que Thiago Medina continúa luchando por su vida, el domingo se dieron a conocer las primeras imágenes del accidente.

Cabe recordar que la UFI 1 de Moreno se encontraba rastreando las cámaras de seguridad de la zona desde el viernes por la noche, sin embargo, se trataba de un área en el que hay poca o nula luminaria.

El accidente ocurrió a las 19:50 del 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia.

Thiago, que al momento del accidente llevaba casco puesto, circulaba en sentido a General Rodríguez cuando embistió a un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 40 años llamado José Fernando Córdoba.

Según el informe policial difundido tras el siniestro vial, el ex participante de Gran Hermano chocó contra el lateral trasero derecho del vehículo lo que provocó que volara por arriba del automóvil, ocasionando severos daños en su cuerpo y en sus órganos.

Aunque las imágenes no son claras, en el video difundido se puede ver la moto de Medina alejándose cuando choca contra un vehículo que dobló a la izquierda de la Ruta 7 a La Providencia.