Tamara Báez sorprendió a todos con su nueva figura tras pasar por el quirófano: "Me siento tan bien"
La expareja de L-Gante mostró a sus seguidores los resultados de una cirugía estética y le llovieron las críticas. Mirá.
Después de varios días de recuperación, Tamara Báez volvió a las redes para mostrar su “nuevo cuerpo” tras someterse a una liposucción. La influencer compartió su alegría con sus seguidores y aseguró: “Me siento muy feliz”. La ex de L-Gante y madre de su hija, también detalló que la intervención -la cual "le costó mucho", como lo indicó en sus redes- incluyó una lipoaspiración en caderas y piernas, además de un levantamiento de glúteos.
Con gran emoción, la joven expresó su sorpresa por los resultados tan rápidos que noto en su cuerpo tras el postoperatorio: “Hasta con cuatro apósitos puestos de bajo de la faja, ya se nota el cambio”, comentó. Y agregó: “No puedo creer que pasó una semana y me sienta tan bien”.
En sus historias, la mamá de Jamaica explicó en qué consiste el tratamiento y el proceso de recuperación: “Estoy muy inflamada, mucho líquido. Por eso tengo los drenajes, 20 días me tengo que hacer masajes para seguir sacando todo el líquido que tengo y las fajas llevan muchos apósito. Por eso no muestro. Tengo que esperar. Tienen que esperar. Es un reproceso”.
Pese a su entusiasmo, la publicación no estuvo exenta de polémica. Muchos usuarios cuestionaron la operación con mensajes como: “Y si después probas con hacer ejercicio o comer menos”. A lo que Báez no dudó en responder: “Y sí, para mantener sí o sí tengo que entrenar y comer sano”.
Para cerrar el tema, la influencer lanzó una reflexión dirigida a sus detractores: “Es una, no se olviden de eso”, dijo en referencia a su lema personal. Y completó: “No pierdan el tiempo por estar mirando la cola de los demás”.
