Tamara Báez sorprendió a todos con su nueva figura tras pasar por el quirófano: "Me siento tan bien"

Después de varios días de recuperación, Tamara Báez volvió a las redes para mostrar su “nuevo cuerpo” tras someterse a una liposucción. La influencer compartió su alegría con sus seguidores y aseguró: “Me siento muy feliz”. La ex de L-Gante y madre de su hija, también detalló que la intervención -la cual "le costó mucho", como lo indicó en sus redes- incluyó una lipoaspiración en caderas y piernas, además de un levantamiento de glúteos.