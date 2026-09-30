Oriana Sabatini sorprendió con las fotos de septiembre: la intimidad familiar que mostró

Entre las postales también apareció un espacio dedicado a la lectura, donde se pudo observar un ejemplar de "Podría Quedarme Acá", la obra de la propia Oriana.

La publicación de Oriana Sabatini rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y acumuló miles de "Me Gustas" y cientos de comentarios. Muchos de ellos destacaron el vínculo de la cantante con Gia y también celebraron el momento personal que atraviesa. Entre los mensajes que recibió se destacó el de Valentina Zenere, quien no dudó en dejarle un especial comentario: "No existe mamá más linda! Las amo".

Con una selección de imágenes de distintos momentos del mes, la cantante decidió compartir así un resumen personal de septiembre con sus seguidores, combinando escenas familiares con pequeños detalles de su vida cotidiana.