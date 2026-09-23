Catherine Fulop habló de sus diferencias con Oriana por Gia: "Estar pidiendo permiso"
Con tristeza, la artista venezolana expresó su angustia y reconoció que no puede ser la abuela que había imaginado.
La llegada de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, significó un cambio importante para toda la familia y especialmente para Catherine Fulop, quien debió aprender a ocupar un nuevo lugar. La actriz reconoció que convertirse en abuela fue diferente a lo que había imaginado y habló de los límites que debe respetar en la crianza de su nieta.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista venezolana reflexionó sobre esta etapa y sobre cómo cambió la dinámica con su hija desde el nacimiento de la pequeña. Aunque disfruta del tiempo que comparte con Gia, explicó que ahora debe adaptarse a las decisiones que toman Oriana y su marido Dybala, como padres.
"Bueno, quería compartir algo con ustedes que tiene que ver con esto de convertirse en abuela", comenzó Fulop frente a cámara antes de explicar qué fue lo que más la movilizó de esta nueva experiencia. "Uno se convierte en abuelo y empieza a entrar a un mundo nuevo lleno de reglas nuevas, reglas que tu no pusiste", expresó.
La actriz profundizó sobre esas pautas y admitió que acostumbrarse a pedir permiso para determinadas cuestiones relacionadas con su nieta le generó sentimientos encontrados. "Qué no, qué si, que a qué hora duerme, que a qué hora no duerme, que cuánto come, que no come, que sí, que no... ¡Todo eso! Y es una sensación rara de tener que estar pidiendo todo el tiempo permiso por algo que uno creía que era algo que estaba dado por sentado. Es fácil sentir que hay una distancia que duele aunque nadie lo dice en voz alta", confesó.
Catherine Fulop reflexionó sobre los límites de Oriana Sabatini en la crianza de Gia
Más allá de la tristeza que le provocó inicialmente encontrarse con una dinámica diferente a la que había imaginado, Catherine aseguró que comenzó a entender los límites desde otra perspectiva. En ese sentido, reconoció que su hija está atravesando por primera vez la maternidad y necesita construir su propia manera de criar a Gia.
"Y también -agregó- está interesante mirar esas nuevas reglas de otro modo: que no son un rechazo, es el maravilloso y simple hecho de que tu hija o tu hijo están ocupando por primera vez su lugar de ser papá o mamá, y ahí está la tarea difícil de sostener esas ganas de estar cerca más allá de que no sea a tu modo y de que sí va a haber un lugar para esta abuela aunque sea diferente que antes".
De esta manera, Fulop planteó que el desafío pasa por aceptar que su rol cambió y construir una relación diferente con su nieta, respetando las decisiones de Oriana y Dybala como padres.
"Ya no eres mamá, eres abuela. Así que el que nos damos cuenta de esto es empezar a despedirse de esa abuela que imaginamos que seríamos y darle paso a un nuevo vínculo, a unas nuevas reglas y a una nueva forma de amar, de amar sin medida", cerró Catherine, visiblemente emocionada.
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