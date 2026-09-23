Catherine Fulop habló de sus diferencias con Oriana por Gia: "Estar pidiendo permiso"

"Y también -agregó- está interesante mirar esas nuevas reglas de otro modo: que no son un rechazo, es el maravilloso y simple hecho de que tu hija o tu hijo están ocupando por primera vez su lugar de ser papá o mamá, y ahí está la tarea difícil de sostener esas ganas de estar cerca más allá de que no sea a tu modo y de que sí va a haber un lugar para esta abuela aunque sea diferente que antes".

De esta manera, Fulop planteó que el desafío pasa por aceptar que su rol cambió y construir una relación diferente con su nieta, respetando las decisiones de Oriana y Dybala como padres.

"Ya no eres mamá, eres abuela. Así que el que nos damos cuenta de esto es empezar a despedirse de esa abuela que imaginamos que seríamos y darle paso a un nuevo vínculo, a unas nuevas reglas y a una nueva forma de amar, de amar sin medida", cerró Catherine, visiblemente emocionada.