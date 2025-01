Oscar 2025: la historia real detrás de "La chica de la Aguja", nominada a mejor película internacional

En tanto, otra de las cosas que llama la atención, además de su increíble fotografía en blanco y negro con imágenes poderosas son las grandes actuaciones. En ellas hay emoción, humanidad y razonamiento de una sola cuestión: en tiempos de guerra, la batalla no solo sucede en el camino, sino que la oscuridad puede estar en cualquier lugar.

Embed - LA CHICA DE LA AGUJA | Tráiler Oficial | Enero 9 en cines

La historia nos lleva al Copenhague de 1919, donde una mujer llamada Karoline está desesperada por encontrar la manera de sobrevivir y de ganar un poco de dinero. Esto la lleva a trabajar para Dagmar, una mujer que maneja una agencia de adopciones clandestina, donde ella le ofrece a las familias un poco de dinero a cambio de tomar a los bebés que no quieren, con la promesa de que va a encontrarles buenos hogares.

Pero Dagmar y su agencia no son lo que parecen. Estos niños no van a hogares llenos de amor o a familias que los quieren, sino que son asesinados en secreto. La película se enfoca en Karoline y en su lucha por sobrevivir en una sociedad en guerra.

¿La chica de la Aguja es una historia real?

Si bien nunca se especificó si es o no una historia real, la revista Time asegura que esta película se basa en la historia de una mujer que ayudó a identificar y detener a la verdadera Dagmar Overbye. Esta mujer fue acusada de asesinar alrededor de 26 bebés usando métodos como ahogamiento y estrangulamiento entre 1915 y 1921. Por lo que revela dicho medio, la verdadera Karoline (de quien no se conoce el nombre original), descubrió todo después de arrepentirse de dejar a su bebé en adopción.

La historia de esta asesina cuenta que Dagmar se acercaba a las madres desesperadas para conseguir dinero, pero todo era un engaño. Es que, una vez que le entregaban a los bebés, ella los mataba, enterraba sus cuerpos y esos niños simplemente desaparecían sin dejar rastro porque, teniendo en cuenta la época, no había forma de dejar registros escritos. En tanto, en 1921, una vez que la psicópata fue descubierta y detenida, fue condenada a muerte convirtiendo así su caso en uno de los más terribles de la historia criminal de Dinamarca.

Por lo que, sin dudas, a pesar de que está en competencia con una de las favoritas (Emilia Pérez), "La chica de la Aguja" tiene los condimentos que siempre terminan seduciendo a la Academia para estos premios. A su vez, hay que destacar que el resto de la terna de mejor película internacional la completan "I’m Still Here", "The Girl with the Needle", "Emilia Pérez", "The Seed of the Sacred Fig" y "Flow".