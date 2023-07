Cinthia Fernández se peleó en vivo con el hermano de Williams Tapón y el Negro Oro

“Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí. No sea irrespetuosa. Usted está juzgando a mi hermanito y no sea irrespetuosa. Cuando yo hablo, usted se calla”, señalaba Edgardo mientras Cinthia Fernández ya comenzaba a enojarse.

cinthia_fernandez_negro_gonzalez_oro.webp

SE PICÓ ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y EL NEGRO GONZÁLEZ ORO

“Me llamo Cinthia. Me callo porque parece que todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho”, dijo la panelista, muy molesta mientras él decía que “una patada o dos no es nada”.

González molesto por el desorden que había al aire, le pidió a Cinthia que deje hablar al invitado. “Dejame que me diga qué llamado recibió el hermano”, le pidió el Negro y ella se molestó. “Bueno, listo. No pregunto”, arremetió. “Como vos quieras, pero no interrumpas”, así cerró el bloque el conductor.