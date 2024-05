El fuerte cruce entre Osvaldo Bazán y Diana Mondino por el conflicto con España: "No sirve"

diana mondino sobre españa.png

En este sentido, el periodista destacó que el mensaje sobre la esposa de Pedro Sánchez "no fue tan críptico, especialmente para la gente de España", por lo que consideró que "el presidente debe entender que siempre es presidente y, adonde vaya, lleva en la espalda a 45 millones de argentinos", remarcando la responsabilidad que tiene como jefe de Estado.

Tras esto, la canciller sostuvo que la reacción del Gobierno español "ha sido exorbitante", aunque reconoció que "puede haber habido algún error" de Milei. Casi como desentendiéndose de la situación, Mondino indicó que "de nuestro lado no hay ningún inconveniente" y sostuvo que "tenemos una confusión notable entre una persona y un Estado", insistiendo en que el problema del primer mandatario argentino es estrictamente con Sánchez y no con el país ibérico.

Por esta razón, Bazán le señaló que "es muy raro que el presidente vaya y no hable con ninguna autoridad e insulte de alguna manera a los dueños de casa... por educación, eso no está bien", al mismo tiempo que Mondino aseguraba que esto "no va a afectar la relación entre los dos países", aunque todo pareciera indicar lo contrario.

Finalmente, cuando la funcionaria intentó desviar el curso de la conversación manifestando que el presidente Milei "no dio ningún nombre", el periodista que solía desempeñarse en TN se mostró molesto y aseguró: "No, ese argumento no, eso es tomarnos de sonsos. Lo de Begoña me parece de mala educación, la pelea no sirve".