Otra vez: Brian Sarmiento volvió a mostrar sus partes íntimas en Gran Hermano
El exfutbolista protagonizó otra polémica dentro de la casa al bajarse los pantalones frente a sus compañeros, generando reacciones divididas y fuertes críticas en redes sociales.
El paso de Brian Sarmiento por Gran Hermano: Generación Dorada suma un nuevo capítulo polémico. En las últimas horas, el exfutbolista volvió a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar una situación que rápidamente se viralizó y generó un fuerte debate en redes sociales.
Según se vio en las imágenes que circularon, Sarmiento se bajó los pantalones mientras caminaba por el jardín de la casa, dejando expuestas sus partes íntimas frente a otros participantes. La secuencia no tardó en replicarse en X (ex Twitter) e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron entre risas, críticas e indignación.
Dentro de la casa, las reacciones fueron dispares. Mientras algunos compañeros se lo tomaron con humor, otros evidenciaron incomodidad ante una actitud que ya no sería aislada. Es que no es la primera vez que el mediático queda envuelto en este tipo de episodios desde su ingreso al reality.
El hecho reavivó la discusión sobre los límites dentro del programa y abrió interrogantes sobre una posible sanción por parte de la producción. Hasta el momento, no hubo comunicado oficial, pero el tema ya se instaló como uno de los más comentados del día.
Con este nuevo episodio, Sarmiento vuelve a quedar en el ojo de la tormenta y suma otro momento controversial a su paso por la casa más famosa del país, donde cada movimiento se amplifica y puede tener consecuencias tanto dentro como fuera del juego.
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