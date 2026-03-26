Otro caso de racismo en Gran Hermano: el comentario que desataría una nueva sanción
En las últimas horas, un comentario de Nazareno trascendió en redes sociales y detonaría otra bomba por parte de la producción. ¿Qué hará Telefe?
La edición Generación Dorada atraviesa sus horas más turbulentas. Luego de que la producción decidiera expulsar a Carmiña Masi hace apenas unos días debido a sus inaceptables comentarios racistas, el clima lejos está de calmarse.
Este jueves 26 de marzo, el foco del conflicto se trasladó a Nazareno y La Maciel. Ambos participantes quedaron en el centro de la tormenta tras protagonizar un polémico juego de preguntas que no tardó en despertar una ola de repudio en redes sociales.
El comportamiento de la dupla encendió las alarmas de los televidentes, quienes exigen medidas ante lo que consideran un nuevo límite cruzado en el reality.
El episodio que desató bronca en redes sociales
En medio de una charla en las habitaciones, la nueva integrante de la casa y su compañero protagonizaron un intercambio que generó indignación inmediata. Todo comenzó cuando ella le planteó una situación hipotética: “Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?”, a lo que Nazareno contestó sin dudar: “Corro”.
Lejos de detenerse, la secuencia discriminatoria subió de tono. “Si la gente de color marrón, por alguna casualidad tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”, insistió La Maciel. La respuesta de Nazareno fue igual de directa: “Me quejo que se vayan”.
El lamentable episodio culminó con la aprobación de la participante, quien sentenció: “Perfecto, muy bien, aprobado”.
Lo cierto es que el intercambio parece haber sido una suerte de parodia del "típico" pensamiento de una modelo hegemónica. No obstante, las redes sociales no lo vieron con buenos ojos y algunos espectadores comenzaron a pedir que se aplique la máxima sanción: expulsión para ambos.
Sin lugar a dudas, esto puede traerles muchos problemas a ambos jugadores, no sólo por el supuesto caso que Gran Hermano tome cartas en el asunto, sino también por la imagen que dan al exterior con este tipo de comentarios.
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