Otro caso de racismo en Gran Hermano: el comentario que desataría una nueva sanción

El lamentable episodio culminó con la aprobación de la participante, quien sentenció: “Perfecto, muy bien, aprobado”.

Lo cierto es que el intercambio parece haber sido una suerte de parodia del "típico" pensamiento de una modelo hegemónica. No obstante, las redes sociales no lo vieron con buenos ojos y algunos espectadores comenzaron a pedir que se aplique la máxima sanción: expulsión para ambos.

nazareno la maciel

Sin lugar a dudas, esto puede traerles muchos problemas a ambos jugadores, no sólo por el supuesto caso que Gran Hermano tome cartas en el asunto, sino también por la imagen que dan al exterior con este tipo de comentarios.