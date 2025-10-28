"Otro viernes de Locos": Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis llegan a Disney+
La secuela de "Un viernes de Locos" ya tiene fecha de estreno en la plataforma después de ser un éxito en cines. Conocé cuándo se estrena.
La película Un Viernes de Locos (Freaky Friday) se consagró como un clásico de culto del cine de comedia familiar, resonando profundamente en una generación gracias a su premisa encantadora y emocionalmente resonante: la madre controladora y la hija rebelde intercambian cuerpos, obligándolas a caminar -literalmente- en los zapatos de la otra.
Este éxito en cines de 2003, impulsado por la química innegable y el talento cómico de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, trascendió la simple comedia de situación para convertirse en un relato profundo sobre la empatía, el entendimiento generacional y el amor incondicional que debe superar el choque de personalidades. La noticia de su secuela, "Otro Viernes de Locos", ha desatado una ola de emoción y nostalgia.
La vuelta de este dúo icónico no es solo un capricho cinematográfico, sino una celebración de la amistad entre las actrices y del deseo del público de revisitar esa magia que hizo de la original una película tan especial. La secuela tiene el desafío y la oportunidad de actualizar la historia para una nueva era, explorando las dinámicas familiares y generacionales de hoy, mientras mantiene el corazón conmovedor y la hilaridad que definieron a la primera entrega. El regreso de Lohan y Curtis es un testimonio de la atemporalidad de esta historia.
Después de la anticipación generada por la confirmación del proyecto y su paso exitoso por cines, finalmente se revela la fecha en que esta esperada secuela llegará directamente al hogar de millones de fans. La plataforma Disney+ fue elegida como el escenario para el estreno de "Otro Viernes de Locos", permitiendo a las nuevas generaciones descubrir la magia del intercambio de cuerpos, y a los fans originales revivir la emoción de este clásico de culto.
Cuándo se estrena "Otro viernes de Locos" en Disney+
El estreno de "Otro Viernes de Locos" en la plataforma Disney+ está programado para el 12 de noviembre.
