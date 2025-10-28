"Otro viernes de Locos": Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis llegan a Disney+

La vuelta de este dúo icónico no es solo un capricho cinematográfico, sino una celebración de la amistad entre las actrices y del deseo del público de revisitar esa magia que hizo de la original una película tan especial. La secuela tiene el desafío y la oportunidad de actualizar la historia para una nueva era, explorando las dinámicas familiares y generacionales de hoy, mientras mantiene el corazón conmovedor y la hilaridad que definieron a la primera entrega. El regreso de Lohan y Curtis es un testimonio de la atemporalidad de esta historia.