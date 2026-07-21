Ozuna, sin miedo: el artista se paseó por Madrid con la camiseta de la Selección Argentina

Haciendo uso de un audio viral de TikTok, la artista le respondió a todos los que se han subido a una ola de odio contra la Selección Argentina y el país: "Todos se la agarran conmigo, a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteas batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un 4 de copas o un as de basto, un as de espada, lo que sea", cita el audio actuado por Lali, con la leyenda "ARGENTINA", dando a entender que el país entero está en esa postura.