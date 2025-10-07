Wos vuelve a tocar en Buenos Aires: cuándo comprar las entradas

Wos se ha consolidado como una de las figuras más poderosas e influyentes de la música nacional y habla hispana. Su capacidad para fusionar diversos géneros con su RAP y poética cargada de sensibilidad, resistencia, y la intensidad en cada uno de sus shows, lo han llevado a convertirse en un referente indiscutido, capaz de conmover, provocar y revolucionar la escena, la cultura y hasta hacer temblar a grandes líderes políticos, trascendiendo generaciones, uniendo al rock con los jóvenes, y logrando dar ese salto distintivo que le permite ser hoy, el artista más influyente.

El Estadio Obras será testigo de un espectáculo arrollador: un viaje musical y poético que sigue consagrando a Wos como punta de lanza, no solo como un exponente del rap y la música urbana, sino como un verdadero artista integral, dueño de una voz generacional que trasciende fronteras.

Como ya nos tiene acostumbrados, Wos llevará a cabo este show de forma totalmente independiente junto a sus colaboradores y amigos de Doguito Records , sello que fundó en 2018 junto a su mánager Peter Ehrlich.