Wos vuelve a tocar en Buenos Aires: cuándo comprar las entradas
El artista se presentará en el marco de una pequeña, íntima y cercana residencia en Capital Federal.
Habiendo pasado un año y medio desde la histórica noche en la que presentó su último álbum, DESCARTABLE, en el estadio de Racing Club lleno con más de 40.000 almas, y tras haber recorrido el país y el mundo con 40 shows durante el 2024, finalmente WOS vuelve a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires.
La preventa de entradas para la presentación en el mítico estadio Obras será este martes 7 de octubre, a las 12hs. Además, con Tarjeta Naranja accedes a 3 o 6 cuotas sin interés.
La venta general será el miércoles 8 a la misma hora. La página para poder adquirir los tickets es Coolco.
Con una propuesta única y compacta que seguramente nos lleve por el alucinante viaje de sus más destacadas canciones a lo largo de su contundente carrera, Wos regresa a los escenarios de Buenos Aires repleto de energía a reencontrarse con su público de una manera cercana y cálida, sin la inmensidad de los estadios a las que nos tuvo acostumbrados en los últimos años, hoy el artista se aleja de la grandilocuencia que parece haber ya cansado, y siente la necesidad de esto, estar en casa.
Wos se ha consolidado como una de las figuras más poderosas e influyentes de la música nacional y habla hispana. Su capacidad para fusionar diversos géneros con su RAP y poética cargada de sensibilidad, resistencia, y la intensidad en cada uno de sus shows, lo han llevado a convertirse en un referente indiscutido, capaz de conmover, provocar y revolucionar la escena, la cultura y hasta hacer temblar a grandes líderes políticos, trascendiendo generaciones, uniendo al rock con los jóvenes, y logrando dar ese salto distintivo que le permite ser hoy, el artista más influyente.
El Estadio Obras será testigo de un espectáculo arrollador: un viaje musical y poético que sigue consagrando a Wos como punta de lanza, no solo como un exponente del rap y la música urbana, sino como un verdadero artista integral, dueño de una voz generacional que trasciende fronteras.
Como ya nos tiene acostumbrados, Wos llevará a cabo este show de forma totalmente independiente junto a sus colaboradores y amigos de Doguito Records , sello que fundó en 2018 junto a su mánager Peter Ehrlich.
