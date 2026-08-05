Quién es Perez Hilton, el polémico bloguero que fue hospitalizado tras una alarmante transmisión en vivo

El bloguero Perez Hilton fue internado de urgencia en Miami tras autolesionarse en un vivo de la red TikTok

Su cambio de imagen y los problemas de salud

Con el paso de los años, Hilton intentó alejarse de esa imagen y reconoció públicamente que se arrepentía de gran parte de su trabajo.

En distintas entrevistas aseguró sentir una "profunda vergüenza" por el daño que provocó y pidió disculpas a varias de las celebridades que fueron blanco de sus publicaciones. Incluso, en sus memorias admitió que nunca debió haber sido tan cruel ni haber involucrado a los hijos de famosos en sus comentarios.

Además de ese cambio personal, el bloguero habló en varias oportunidades sobre sus problemas de salud mental y reconoció haber atravesado distintos episodios de depresión. También es padre de tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada.

Ahora, tras su nueva hospitalización en Miami, Perez Hilton volvió a quedar en el centro de la atención mediática, mientras sus seguidores esperan novedades sobre su estado de salud.