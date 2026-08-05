Quién es Perez Hilton, el polémico bloguero que fue hospitalizado tras una alarmante transmisión en vivo
El influencer y periodista de espectáculos volvió a quedar en el centro de la escena luego de ser internado en Miami.
Perez Hilton volvió a ocupar los titulares internacionales luego de ser hospitalizado tras un preocupante episodio ocurrido durante una transmisión en vivo en TikTok. La intervención de las autoridades de Miami-Dade despertó una fuerte preocupación entre sus seguidores y reavivó el interés por conocer quién es el hombre que durante años fue una de las figuras más influyentes y polémicas del espectáculo estadounidense.
Conocido por sus filosas opiniones sobre las celebridades, el bloguero construyó un imperio mediático en los años 2000, aunque también cosechó innumerables críticas por el tono de sus publicaciones.
¿Quién es Perez Hilton?
Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., tiene 48 años y alcanzó la fama gracias a su blog de espectáculos, donde comentaba la vida de las celebridades con un estilo provocador, utilizando apodos despectivos y difundiendo rumores sobre actores, músicos e influencers.
Su sitio fue uno de los más leídos de Hollywood durante la primera década del siglo XXI y la revista Forbes lo reconoció como la "celebridad de la web" en 2007, 2008 y 2009.
Sin embargo, ese éxito estuvo acompañado por fuertes cuestionamientos. Figuras como Demi Lovato, Lady Gaga y Mila Kunis lo acusaron públicamente de fomentar el acoso y construir su carrera a partir de contenidos ofensivos hacia otras personas.
Su cambio de imagen y los problemas de salud
Con el paso de los años, Hilton intentó alejarse de esa imagen y reconoció públicamente que se arrepentía de gran parte de su trabajo.
En distintas entrevistas aseguró sentir una "profunda vergüenza" por el daño que provocó y pidió disculpas a varias de las celebridades que fueron blanco de sus publicaciones. Incluso, en sus memorias admitió que nunca debió haber sido tan cruel ni haber involucrado a los hijos de famosos en sus comentarios.
Además de ese cambio personal, el bloguero habló en varias oportunidades sobre sus problemas de salud mental y reconoció haber atravesado distintos episodios de depresión. También es padre de tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada.
Ahora, tras su nueva hospitalización en Miami, Perez Hilton volvió a quedar en el centro de la atención mediática, mientras sus seguidores esperan novedades sobre su estado de salud.
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