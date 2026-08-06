HBO Max: es una de las películas más sangrientas de la plataforma, pero que no vas a poder dejar de verla

Con una duración de 125 minutos y clasificación para mayores de 18 años, la película fue elogiada por los fanáticos del género gracias a la calidad de sus efectos especiales artesanales y al trabajo realizado en cada una de sus escenas más impactantes.

Reparto de Terrifier 3

El elenco principal de la película está integrado por:

Lauren LaVera como Sienna Shaw .

como . David Howard Thornton como Art the Clown .

como . Elliott Fullam como Jonathan Shaw .

como . Samantha Scaffidi como Victoria Heyes .

como . Antonella Rose .

. Jason Patric.

La dirección y el guion estuvieron a cargo de Damien Leone, creador de la franquicia y uno de los responsables del éxito que convirtió a Art the Clown en un referente moderno del cine slasher.

Trailer de Terrifier 3