HBO Max: es una de las películas más sangrientas de la plataforma, pero que no vas a poder dejar de verla
Con escenas de violencia extrema, un villano convertido en ícono del cine de terror y una historia que lleva el gore al límite.
El catálogo de HBO Max sigue ampliando su oferta de películas de terror y, entre los títulos más impactantes, sobresale la tercera entrega de una de las sagas gore más populares de los últimos años. Su llegada a la plataforma llamó la atención tanto de los seguidores del género como de quienes buscan historias que lleven el horror a otro nivel.
Dirigida por Damien Leone, esta producción se caracteriza por sus efectos prácticos, el uso de maquillaje y prótesis en lugar de efectos digitales y un nivel de violencia explícita que la convirtió en una de las películas más polémicas de los últimos tiempos. Incluso, durante su estreno en los cines, generó repercusión por las reacciones de algunos espectadores ante la crudeza de varias escenas.
De qué trata Terrifier 3
La historia transcurre cinco años después de los sangrientos acontecimientos ocurridos en la entrega anterior. Los hermanos Sienna y Jonathan Shaw intentan reconstruir sus vidas y superar el trauma que les dejó el enfrentamiento con el despiadado Art the Clown, un asesino que se convirtió en uno de los personajes más reconocidos del terror contemporáneo.
Cuando parece que ambos finalmente lograron encontrar cierta tranquilidad, la llegada de las fiestas de fin de año marca el comienzo de una nueva pesadilla. Art the Clown regresa con una violencia todavía mayor y acompañado por una entidad oscura que multiplica el peligro para todos los habitantes del condado de Miles.
Ambientada durante la Navidad, la película juega con el contraste entre el espíritu festivo y una serie de asesinatos brutales que transforman cada celebración en un escenario de horror. La combinación de tensión, suspenso y gore extremo hace que Terrifier 3 sea una propuesta destinada exclusivamente para quienes disfrutan de este tipo de cine.
Con una duración de 125 minutos y clasificación para mayores de 18 años, la película fue elogiada por los fanáticos del género gracias a la calidad de sus efectos especiales artesanales y al trabajo realizado en cada una de sus escenas más impactantes.
Reparto de Terrifier 3
El elenco principal de la película está integrado por:
- Lauren LaVera como Sienna Shaw.
- David Howard Thornton como Art the Clown.
- Elliott Fullam como Jonathan Shaw.
- Samantha Scaffidi como Victoria Heyes.
- Antonella Rose.
- Jason Patric.
La dirección y el guion estuvieron a cargo de Damien Leone, creador de la franquicia y uno de los responsables del éxito que convirtió a Art the Clown en un referente moderno del cine slasher.
Trailer de Terrifier 3
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario