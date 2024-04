Pachu Peña, desconcertado con Gran Hermano: "No sé dónde está el gancho"

En ese sentido, criticó GH: “Antes había dos tanques de cada uno por canal y tenías que elegir qué ver. Hoy en día las novelas vienen de Turquía y Brasil porque es más barato. Cambió mucho la forma de ver televisión. Hoy podés ver lo que queres en el momento que queres. Los números de rating no son los mismos, salvo el fenómeno Gran Hermano que no entiendo su éxito”.

Qué dijo Pachu Peña de Gran Hermano

pachu peña gran hermano

Y continuó: “Yo no le encuentro explicación al fenómeno de ese reality. Yo no lo miro ni lo miré nunca. Mis hijos lo ven y es un fenómeno para analizar, no sé dónde está el gancho, si la gente se conmueve con los chicos que están adentro de la casa pero es un fomato que a Telefe le rinde, no sé por dónde pasa la atracción”.

“Quizás tiene que ver con las historias que hay adentro de la casa y afuera cada uno se identifica con algún personaje, yo leo mucho Twitter y leo que la gente se engancha con uno y con otro. Yo no sé cómo se juega a Gran Hermano tampoco”, dijo Pachu.

Sobre su paso sobre GH Famosos: “Es más, estuve ahí cuando hicieron Gran Hermano famosos y la palabra famoso no me gusta. Famoso es Messi y algunos más pero no yo, yo soy una cara conocida”.