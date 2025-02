Pampita confesó qué trabajo no volvería a hacer "nunca más en la vida" y sorprendió a todos

Fue entonces cuando el cronista del ciclo le preguntó si formaría parte de Bailando 2025 en caso de que el programa volviera al aire. “No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Viste que al principio uno dice 'no sé si lo voy a hacer' y ahí te hablan hasta que lo logran. Pero todavía no me llamaron. No sé si se hará o no, es como un rumor”, señaló la modelo.