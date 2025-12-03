Pampita habló sin filtros sobre sus notas pagas: "No lo dijo Pergolini, lo dije yo..."
La modelo detalló cómo maneja su vida personal y profesional y explicó por qué considera legítimo cobrar por dar entrevistas.
Carolina "Pampita" Ardohain decidió poner en claro su postura ante la polémica que se generó alrededor de sus entrevistas pagas y, fiel a su estilo, no esquivó la pregunta: reconoció abiertamente que percibe dinero por dar notas y argumentó por qué considera que es un gesto lógico y profesional.
En una charla con el ciclo Puro Show, la conductora repasó su año, habló de su rutina laboral, su vida familiar y de pareja, y aprovechó para explicar cómo maneja su exposición pública. Pampita se refirió a la crítica que surgió luego de que se dijera que cobraba por entrevistas: “Mario Pergolini dijo que pedís plata para dar una nota”, le recordaron.
Y ella respondió sin rodeos: “No lo dijo Pergolini, lo dije yo. Yo cuando tengo que salir de mi casa, maquillarme, peinarme, ir a un programa, estar tres horas, la verdad que yo lo vivo como un trabajo, si no me quedo en mi casa con mi familia. No me da ninguna vergüenza decirlo, es un trabajo para mí”.
La modelo profundizó sobre su dinámica diaria: “Trabajo casi todos los días, así que para mí un día tener que salir de casa, lo vivo como un trabajo. Me invitan a muchos programas y a todos les digo lo mismo”. Y añadió un detalle clave sobre la exposición mediática: “Más allá de eso, si no es por trabajo, no me divierte ir a charlar de mis cosas personales, uno se expone un montón, al día siguiente estás en los portales, aunque trates de hacerlo bien, podés salir mal”.
Con esta declaración, Pampita no solo defiende su derecho a recibir una remuneración por su tiempo y esfuerzo, sino que también marca un límite sobre qué aspectos de su vida está dispuesta a compartir. En un contexto mediático donde la sobreexposición es constante, la modelo subraya la importancia de cuidar su intimidad y la de su familia, dejando en claro que su presencia en los programas de televisión no es un hobby, sino un trabajo que implica preparación, logística y compromiso.
