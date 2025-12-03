Pampita habló sin filtros sobre sus notas pagas: "No lo dijo Pergolini, lo dije yo..."

pampita

La modelo profundizó sobre su dinámica diaria: “Trabajo casi todos los días, así que para mí un día tener que salir de casa, lo vivo como un trabajo. Me invitan a muchos programas y a todos les digo lo mismo”. Y añadió un detalle clave sobre la exposición mediática: “Más allá de eso, si no es por trabajo, no me divierte ir a charlar de mis cosas personales, uno se expone un montón, al día siguiente estás en los portales, aunque trates de hacerlo bien, podés salir mal”.