Pampita reveló el motivo por el que todavía no le presentó a sus hijos a Martín Peppa

A la gala Carolina fue sola, al igual que a la alfombra roja. De hecho, eso mismo lo dejó en claro cuando Robertito Funes le preguntó por su compañía. Entonces, ella respondió con picardía: "Vine sola, pero seguro duermo acompañada".

Aún así, luego la ex de Benjamín Vicuña habló con Vía País y contó los motivos de esta decisión, al igual de cómo lleva la relación a distancia con el polista.

“Estoy aprendiendo porque no te ves, charlas por teléfono, te extrañas, es todo romántico, pero bueno es porque son los primeros tiempos, no sé después con los meses cómo será, lo estoy transitando”, comenzó diciendo. Aún así, cuando le preguntaron los motivos por los cuales no se presentó en la ceremonia, la jurado lanzó: “Era muy pronto, tiene que ser algo muy formal para que venga a una alfombra roja”.

Es con esto que dejó en claro que todavía necesitan tiempo para consolidar su relación y mostrarse con Peppa en estos eventos. A su vez, también habló de la presentación familiar de Pampita sobre su novio, a lo que ella respondió: “No, pero como un amigo, la presentación fue desde un lugar de amigo”. Un accionar cauto para que ninguno de los pequeños vuelva a salir herido en cualquier situación que se puede llegar a dar.