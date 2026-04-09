Nico Occhiato explotó contra Migue Granados por el conflicto con Marti Benza: "Que se ponga a laburar"
El líder de Luzu TV cruzó con dureza al de Olga tras sus acusaciones: negó un “ataque armado”, habló de “conspiranoia” y lo tildó de "boludez atómica".
El cruce entre Nicolás Occhiato y Migue Granados sumó un nuevo capítulo caliente después de las acusaciones del conductor de Olga sobre un supuesto “ataque armado” desde Luzu contra Marti Benza. Lejos de bajarle el tono, el referente de Luzu salió con un descargo contundente y cargado de definiciones tajantes.
“Me parece una conspiranoia rarísima. De verdad lo digo, no entiendo de dónde sale eso. Es una boludez atómica”, lanzó Occhiato, visiblemente molesto por las declaraciones de Granados. En la misma línea, negó de plano cualquier tipo de operación desde su espacio: “Nosotros no mandamos a nadie a bardear a nadie. Nunca pasó ni va a pasar. La gente opina lo que quiere en redes”.
El conductor fue más allá y cuestionó directamente la lógica de la acusación: “Decir que hay algo armado desde Luzu para atacar a alguien me parece cualquiera. No funciona así”. Para Occhiato, el planteo de Granados no solo es falso, sino también exagerado y sin sustento.
En su descargo, además, hizo referencia al trasfondo del conflicto, vinculado a la salida de Benza y otros integrantes hacia Olga. “Yo puedo entender que haya enojos o cosas que quedaron de la salida, pero inventar eso es irse a cualquier lado”, expresó, dejando entrever que hubo tensiones, pero marcando un límite claro respecto a las acusaciones.
Incluso reconoció su propia reacción en aquel momento: “Cuando pasó todo lo de la salida, obviamente me calenté, porque fue una situación incómoda, pero de ahí a pensar que armamos algo… no tiene sentido”.
Sobre el final, llegó el dardo más directo contra Granados, con una frase que rápidamente se viralizó: “Le recomiendo que se ponga a laburar también”.
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