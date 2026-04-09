Nico Occhiato explotó contra Migue Granados por el conflicto con Marti Benza: "Que se ponga a laburar"

“Me parece una conspiranoia rarísima. De verdad lo digo, no entiendo de dónde sale eso. Es una boludez atómica”, lanzó Occhiato, visiblemente molesto por las declaraciones de Granados. En la misma línea, negó de plano cualquier tipo de operación desde su espacio: “Nosotros no mandamos a nadie a bardear a nadie. Nunca pasó ni va a pasar. La gente opina lo que quiere en redes”.